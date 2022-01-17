超高人氣台韓共製音樂劇《Musical TARU！恐龍復活了》2022巡迴開跑

在國內致力於打造親子陪伴優質環境及家庭音樂劇的安徒生和莫札特的創意劇場（AM創意），2018年引進韓國音樂劇IP《Musical TARU! 恐龍復活了！》，由台灣設計團隊重新打造成接地氣的中文版音樂劇，至今累積超過60,000人次觀賞，2022年與聯合數位文創再度聯手推出，即將席捲高雄、台中。

韓國音樂劇產業發展相當完整，知名影集《機智醫生生活》中眾多演員都是音樂劇訓練出身，在劇中又演又唱讓許多粉絲驚艷。近幾年音樂劇的魅力也逐漸在台灣傳開，AM創意自2011年成立起，在台灣深耕家庭音樂劇，《Musical TARU！恐龍復活了！》台韓共製深度交流的合作經驗，更讓AM創意音樂劇的製作品質向上推進，推出原創IP家庭音樂劇場系列《屋頂動物園》以及台灣文學作品《小太陽》、《小兒子》改編的家庭音樂劇，都深獲全台灣家庭的喜愛。

韓國音樂劇IP「Musical TARU! 恐龍復活了！」即將巡演。圖／AM創意提供

《Musical TARU！恐龍復活了！》劇情敘述主角們在月全蝕夜晚潛入博物館，沒想到館內的恐龍化石和展品悄然復活，主角們為了尋找被盜走的小霸王龍「TARU」的化石，展開一場驚奇冒險的旅程。中文版巡演超過50場，100分鐘不間斷的高強度歌舞，熱力不斷毫無冷場，小孩大人全程目不轉睛地享受演出，打破劇種的年齡限制，為闔家觀賞的優質演出！

恐龍是許多大人小孩的共同話題，這個曾經生活在地表的龐然大物，化為舞台上的巨型戲偶，高近3米、長達6米，經由演員操作，恐龍化石就像真的復活一樣，三種大型恐龍：厚頭龍、長頸龍、暴龍，一出場就佔滿所有人的視線，宛如劇場版的《博物館夜驚魂》，展現出在博物館裡看不到的視覺震撼！凡是看過的觀眾不論大人小孩都為之驚嘆。

透過音樂及故事傳達家庭的愛與親子共享時光一直是AM創意的使命。《Musical TARU! 恐龍復活了！》的演出現場充滿大人小孩的驚呼和歡笑聲，知名導演許傑輝、演員楊子儀、藝人阿Ben&小可、主播夏嘉璐、爵士音樂家魏廣晧同聲推薦，華麗精彩歌舞、融合各式曲風，台上台下熱情互動對唱，不只讓現場的劇場迷、恐龍粉、親子家庭、冒險愛好者邊看邊笑，更讓年僅兩歲的小朋友跟著手舞足蹈，可說是最具娛樂性的中文音樂劇。