後疫情時代來臨 口罩怎麼戴才舒適？

「當口罩成為日常，如何戴的舒適非常重要！」後疫情時代來臨，口罩已經成為人手必備的防疫小物，無論是通勤上班、運動健身或是出門遊玩都必須時刻攜帶，但長時間戴著口罩容易產生缺氧、呼吸不順、悶熱、肌膚問題等不適症狀，如何將口罩戴得舒服並與它和諧共處，已成為現代人必須面對的問題之一。

很多人會選擇使用口罩支架來解決戴口罩時呼吸不順和悶熱的問題，該類產品也如雨後春筍般的出現在市場上，但一般市面上的口罩支架大多採TPE(熱塑性彈性體)材質製作，雖然價格便宜、觸感類似矽膠柔軟，但卻有明顯的缺點包含：清潔不易、支撐力差、塑膠味濃、無法重複使用等。

來自台灣的設計團隊『郡思』發現了這些問題，研發出市面唯一的磁吸式口罩支架，產品從設計到生產均為MIT，支架主體採日本食品級矽膠材質，柔軟親膚減輕穿戴的不適感，易清潔快乾的特性使它可以重複使用；專利的磁吸設計除了使用上更方便、通用於所有口罩外，更提供了100%的穩定度，讓你即使在運動、慢跑的時候也不會鬆落。