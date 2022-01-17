快訊

北市君悅飯店冒濃煙 消防急疏散200多人畫面曝光

空軍F-16V飛官殉職頭七！軍方尋獲小塊顱骨 將進行DNA比對

後疫情時代來臨 口罩怎麼戴才舒適？

聯合新聞網 / 聯合數位文創

「當口罩成為日常，如何戴的舒適非常重要！」後疫情時代來臨，口罩已經成為人手必備的防疫小物，無論是通勤上班、運動健身或是出門遊玩都必須時刻攜帶，但長時間戴著口罩容易產生缺氧、呼吸不順、悶熱、肌膚問題等不適症狀，如何將口罩戴得舒服並與它和諧共處，已成為現代人必須面對的問題之一。

很多人會選擇使用口罩支架來解決戴口罩時呼吸不順和悶熱的問題，該類產品也如雨後春筍般的出現在市場上，但一般市面上的口罩支架大多採TPE(熱塑性彈性體)材質製作，雖然價格便宜、觸感類似矽膠柔軟，但卻有明顯的缺點包含：清潔不易、支撐力差、塑膠味濃、無法重複使用等。

來自台灣的設計團隊『郡思』發現了這些問題，研發出市面唯一的磁吸式口罩支架，產品從設計到生產均為MIT，支架主體採日本食品級矽膠材質，柔軟親膚減輕穿戴的不適感，易清潔快乾的特性使它可以重複使用；專利的磁吸設計除了使用上更方便、通用於所有口罩外，更提供了100%的穩定度，讓你即使在運動、慢跑的時候也不會鬆落。

戴口罩的同時也能大口暢快呼吸，JUNSIH直覺式磁吸3D口罩支架已於1月18日在嘖嘖募資平台上線，超早鳥享58折超值優惠，還你清新好空氣！詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖頁面查詢。

口罩 疫情

延伸閱讀

柔軟親膚、易清潔快乾！直覺式磁吸3D口罩支架募資上架

春節將屆嘉縣拚流感疫苗施打率 雙管齊下增保護力

疫情燒掀起民眾搶打第三劑風潮 高端開漲挑戰5日線

防疫概念股 供貨沒問題

相關新聞

後疫情時代來臨 口罩怎麼戴才舒適？

「當口罩成為日常，如何戴的舒適非常重要！」後疫情時代來臨，口罩已經成為人手必備的防疫小物，無論是通勤上班、運動健身或是出門遊玩都必須時刻攜帶，但長時間戴著口罩容易產生缺氧、呼吸不順、悶熱、肌膚問題等不適症狀，如何將口罩戴得舒服並與它和諧共處，已成為現代人必須面對的問題之一。

超高人氣台韓共製音樂劇《Musical TARU！恐龍復活了》2022巡迴開跑

在國內致力於打造親子陪伴優質環境及家庭音樂劇的安徒生和莫札特的創意劇場（AM創意），2018年引進韓國音樂劇IP《Musical TARU! 恐龍復活了！》，由台灣設計團隊重新打造成接地氣的中文版音樂劇，至今累積超過60,000人次觀賞，2022年與聯合數位文創再度聯手推出，即將席捲高雄、台中。

Sony無線頸掛式揚聲器推輕巧新品 輕鬆享受個人音樂時光

隨著疫情再度升溫，分流上班、遠端會議似乎又將再度成為日常，若想要家人間不互相干擾、更輕鬆地在家聆聽音樂、進行線上會議、觀...

蔡詩芸為Palladium辣秀美腿照曝光 老公王陽明秒回「照片好酷！」

蔡詩芸Dizzy跟王陽明不愧是演藝圈裡，最高調放閃的夫妻檔，從婚前到生子都是如此。近期，蔡詩芸為了潮鞋品牌Palladi...

「紅」運當頭！Dyson推「全瑰麗紅」春節特別版吹風機、造型器

每到節慶就會推出特別色款式的Dyson頭髮護理系列產品，迎接農曆新年、情人節送禮需求，宣布再推出Dyson Supers...

林宥嘉頂木村髮型看秀、ØZI妙回緋聞 PRADA秀眾星雲集

義大利時尚品牌PRADA前晚發表2022秋冬男裝系列，台灣方面也舉行了直播活動，特別邀請林宥嘉、周興哲、ØZI、黃宣和林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。