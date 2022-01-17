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柔軟親膚、易清潔快乾！直覺式磁吸3D口罩支架募資上架
後疫情時代來臨，口罩已經成為人手必備的防疫小物，無論是通勤上班、運動健身或是出門遊玩都必須攜帶，但長時間戴著口罩容易產生缺氧、呼吸不順、悶熱、肌膚問題等不適症狀，如何將口罩戴得舒服並與它和諧共處，已成為現代人必須面對的問題之一。
很多人會選擇使用口罩支架來解決戴口罩時呼吸不順和悶熱的問題，該類產品也如雨後春筍般的出現在市場上，但一般市面上的口罩支架大多採TPE(熱塑性彈性體)材質製作，雖然價格便宜、觸感類似矽膠柔軟，但卻有明顯的缺點包含：清潔不易、支撐力差、塑膠味濃、無法重複使用等。
來自台灣的設計團隊「郡思」研發出市面唯一的磁吸式口罩支架，產品從設計到生產均為MIT，支架主體採日本食品級矽膠材質，柔軟親膚減輕穿戴的不適感，易清潔快乾的特性使它可以重複使用；專利的磁吸設計除了使用上更方便、通用於所有口罩外，更提供了100%的穩定度，即使在運動、慢跑的時候也不會鬆落。
JUNSIH直覺式磁吸3D口罩支架於1月18日在嘖嘖募資平台上線，超早鳥享58折超值優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。
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