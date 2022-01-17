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「遠百竹北」成熱搜關鍵字 全館人氣王訂位滿檔到3月
遠東百貨竹北店1月14日試營運以來讓「遠百竹北」成熱搜關鍵字，試營運三天以來，平均每日總人流量3萬人次上下，三天起碼有近10萬人造訪。當中以餐飲樓面以及客家圓樓、老街、古厝最受民眾歡迎，全館人氣王首推預約早已滿檔的吃到飽日本料理「旭集」。適逢疫情緊張，遠百竹北強調，除了遵守中央防疫準則外，館內外也特別加派人手因應，維持開店前排隊人潮的安全距離，並實施入館二次實名制，因坪數空間大，館內人流量皆有合乎防疫規定。
遠百竹北觀察試營運三天來的各樓面的人氣熱點，包括B2餐飲區以及吸引新竹年輕家庭客層的city’super、誠品；1樓名品美妝區以香氛類的Jo Malone London、SABON最受歡迎，Lady M的提袋率也高。遠百竹北又以餐飲陣容與客家特色為最大亮點，6樓的客家圓樓、7樓的客家老街、古厝以及分佈其中的餐飲街，都是吸引民眾的拍照打卡點，8樓匯聚饗賓集團旗下旭集、果然匯、小福利火鍋會所三個Buffet品牌，也是首度在新竹開設分店，當中更以旭集為全時段滿位的人氣王，饗賓集團指出，目前旭集一直到3月平假日訂位皆已滿。
遠百竹北所在位置在遠百未營運前，周邊餐飲較為分散且有段距離，遠百竹北進駐後一口氣帶進88家餐飲小吃品牌，當中主題餐廳有38家、小吃有50家，橫跨B2、6、7、8樓面積約9千坪、餐飲面積佔比達3成，只要走進遠百竹北，吃的選擇相當豐富，也為當地生活機能的方便度大大加分，更有人形容遠百竹北是「竹北的巨城」，可為新竹的逛街人潮分流，對新竹市和新竹縣都很好。
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