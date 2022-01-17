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賞櫻不必飛日本！高雄桃源區「花經濟」正熱
疫情無法出國飛日本追櫻，其實台灣就有絕美賞櫻好去處，高雄桃源區寶山里櫻花公園花況正美，在櫻花樹下席地而坐，品嘗當地好茶，是人生一大享受。
賞櫻為部落帶入可觀的「花經濟」，防疫不鬆懈，高雄市原民會落實環境清消，當地里長、部落發展協會理事長也一同宣導防疫，提醒遊客全程戴口罩，保護自己也保護他人。
高雄市政府原民會主委阿布斯化身為部落行銷大使，拍攝影片分享桃源區寶山里櫻花公園的美。她說，這裡沒有車水馬龍的喧囂聲，有的是布農族傳統優美舞曲，晨曦、午后時分，山中優雅霧氣為櫻花樹披上一層薄紗，粉嫩櫻花襯著藍天白雲又是另一番美景，想享受山中清新好空氣，就到高雄桃源區追櫻。
如何將「花經濟」效益擴大？ 阿布斯指出，當地有推出半日遊茶園體驗等遊程，可搭配高雄券滿500送100回饋方案，也鼓勵遊客掏出現金多消費，買當地優質農產品回家，送禮自用皆宜。
桃源區櫻花季「櫻為與你相遇」為期一個月，主辦單位安排一系列活動，1月15日起在桃源區寶山里櫻花公園揭開序幕，會場除了有在地特色農特產品市集展售，還有樂團在山嵐繚繞之間演奏，安排別具風味的「寶山茶」茶席體驗，在櫻花樹下供民眾啜飲風雅香茗。
主辦單位1月16日、1月22日、1月23日、1月29日、1月30日、1月31日、2月1日至2月6日年假、2月12日、2月13日安排文化傳統展演、部落導覽解說、市集擺攤，上山賞櫻能細細品味具原民風情櫻花之旅。
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