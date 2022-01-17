為運動而生！可主動降噪的Jabra Elite 4 Active 健身工廠會員享限時優惠

運動風潮盛行，也讓真無線藍牙耳機持續受到使用者關注，許多品牌持續推出更輕巧、更美型、更強大功能的新品，讓熱愛運動與音樂的使用者擁有更多選擇。

為了滿足熱愛運動及戶外活動的使用者，Jabra近期發表Elite系列最新成員Jabra Elite 4 Active，出色音質、主動降噪功能、優秀的IP57防水防汗耐用性、穩定舒適的貼合性、降噪及通透功能，尤其適用各種熱門運動鍛鍊，例如瑜珈、拳擊或跑步等；透過個人化定制均衡器，進一步增強了運動中的沉浸式音樂體驗，而HearThrough功能，更提高對周圍環境音的感知能力，讓喜愛在都市中跑步者，得以調整環境音，來了解周圍環境以保持安全。另外，Elite 4 Active也支援內建Alexa、Spotify一鍵重播和Google快速配對功能，讓日常使用更加流暢。自即日起至2月20日，Jabra於健身工廠全台57家門市，提供現有會員限定的超值優惠組合；而還不是會員的民眾，活動期間凡購買Elite 3、Elite 7 Pro、Elite 7 Active，以及Elite 4 Active，則可獲得健身工廠14天課程體驗券。

來自北歐的Bang & Olufsen近期也宣布推出冬日應景的Nordic Ice北歐冰系列新品，閃耀冰河的耀眼銀光與一抹淡淡的紫丁香色，其中Beoplay EQ真無線耳機入耳式設計輕巧穩固，內置6個麥克風，帶來真確的音色享受及清晰的通話音質。耳機的鋁製觸控介面上除了有精細雷雕，圓邊細節彷如寶石般閃閃生輝，而無線充電盒表面經過陽極氧化處理，更細緻耐用。