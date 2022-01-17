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吃鮭魚、迎新年！ 美威鮭魚專賣店端出年年有魚饗宴
迎接即將到來的農曆新年，全球最大挪威鮭魚供應商MOWI美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，將自1月19日起於美威鮭魚專賣店端出年年有魚饗宴，讓鮭魚披上金黃大衣迎新年，推出「金沙嫩鮭南瓜燉飯」、冬季期間限定的「香蒜焗烤鮭魚筆管麵」，以及風味湯品「南瓜巧達湯」。
金黃美味、鹹香四溢的「金沙嫩鮭南瓜燉飯」，將香蒜、洋蔥及紅黃椒翻炒拌入栗子南瓜醬、紅藜麥、米飯收汁呈金黃色澤，滋味豐潤中帶有紅藜麥顆粒感，再融入嫩鮭菲力、南瓜，以及特選鹹蛋黃醬，滿滿鮭魚的綿密脂香與細緻金沙完美交融，吃來蛋香醇濃，搭配吸附飽滿南瓜醬汁的燉飯，為即將到來的新春假期，帶來喜氣奢華的金色情調。「金沙嫩鮭南瓜燉飯」定價328元。
美威鮭魚亦推出蒜香四溢、冬季期間限定的「香蒜焗烤鮭魚筆管麵」，以法式香蒜奶油醬汁為基底，佐上濃郁起司、拌入鮮嫩鮭魚，咬下金黃微焦的外層，滿溢奶香的牽絲起司令人無法自拔，入口盡是滿滿鮭魚獨有的綿密脂香，吃進嘴裡，暖在心裡。「香蒜焗烤鮭魚筆管麵」定價248元。
除了料理美饌之外，透過美威五星研發團隊的巧思，美威鮭魚端出天然無添加的風味湯品「南瓜巧達湯」（定價70元），純以整顆南瓜現打熬煮，簡練拌入鮮奶油、食鹽調味，品嚐一口，滿溢清甜的南瓜細粒在嘴中綻放，準備喚醒您年節開吃的味蕾。
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