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秘藏近20年！傳奇人生金門高粱酒7-ELEVEN限量絕版上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
傳奇人生金門高粱酒 ，精裝典藏絕版限量上市。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
傳奇人生金門高粱酒 ，精裝典藏絕版限量上市。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

25年前以獨特「人蔘味」引發收藏熱潮的金門高粱酒，復刻經典再現！傳奇人生金門高粱酒自1月26日起，於全台7-ELEVEN便利商店限定販售，容量600毫升，酒精濃度57.1%，每瓶建議售價4,800元，7-ELEVEN限定價4,580元，精裝限量上市，全台限量2萬瓶稀有釋出。

這款在自然釀造過程中產生人蔘風味的極品高粱酒，多年前曾經造成市面轟動，蔚為風潮，一度引發行家饕客爭相收藏。這批極其稀有的絕版酒基，在民國91年釀造，於民國110年裝瓶，至今已謎樣封藏19年的珍稀佳釀，全台限量2萬瓶稀有釋出、精裝版限量販售。

關於金高傳奇蔘味，始於民國86年，當年因為釀造過程中的美麗意外，自然散發出獨特的人蔘香氣，連釀酒師都說不出這令人驚豔的風味是怎麼來的。

直到民國91年蒸餾出來的金門高粱，再次出現86年的傳奇蔘味，金門酒廠刻意保留整批原酒，秘藏在酒廠近20年才獻世，是極少見酒廠刻意收藏的珍稀風味陳放老酒，開瓶即能聞到奔放的人蔘香氣，一路從前味滿溢到餘韻，經過歲月洗禮的陳酒甘甜刻印在心裡，因此被譽為「傳奇人生」。

經典復刻「藏級之秘」獨特風味、精緻包裝，外盒以雅緻高尚麻布抽盒設計，內盒以蜂巢馬賽克作為設計概念，與外盒形成強烈對比，跨世代翻轉經典，文史精品級懷舊風格，宛如秘藏獻世，一揭美酒傳奇，由內而外極具收藏價值，禁得起行家酒饕再三評鑑品味，勢必於2022年再度掀起一股金門高粱老酒搶購風潮。

年關將近，送禮自用兩相宜且具增值效益的頂級酒款傳奇人生金門高粱酒，成為年貨新寵。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
年關將近，送禮自用兩相宜且具增值效益的頂級酒款傳奇人生金門高粱酒，成為年貨新寵。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
傳奇人生金門高粱酒1月26日起全台7-ELEVEN便利商店限定販售。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
傳奇人生金門高粱酒1月26日起全台7-ELEVEN便利商店限定販售。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 酒精

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