「魯邦三世」50週年紀念 ZENITH特別版限量表曝光
日本動漫「魯邦三世」系列自1969年開始連載至今已超過半個世紀，動畫則是在1971年開始推出，描繪怪盜亞森羅蘋的孫子魯邦三世的冒險故事。50周年紀念動畫「魯邦三世part 6」在2021年底開播。在連載漫畫中就兩度現身過的真力時（ZENITH）El Primero腕表，曾於2019年首枚El Primero腕表歡慶誕生50週年兩度推出特別版。如今真力時宣布，為50周年的魯邦三世，推出第三版最終版限量腕表Chronomaster Revival Lupin The Third- Final Edition，限量發行250枚。
在「魯邦三世」動畫第㇐集中，動漫主角魯邦三世溫文儒雅的得力助手兼摯友次元大介配戴了一款以真力時A384腕表為藍本的腕表，並搭配當時其實並不存在的黑、灰、鍍金三色表盤設計；在這部動畫的第一季大結局時，次元大介又配戴了另一款真力時計時碼表登場，擁有現實中不存在的獨特「熊貓」表盤。
2019年時推出的第一版特別版限量表，直接從日本動漫系列作品情節汲取靈感，以A384的酒桶形表殼，配上第一集中出現的獨特黑色表盤，將動漫中的想像變為現實；2020年推出的第二款則搭配白色和「熊貓」表盤的限量版腕表。如今推出的第三版最終版限量腕表，則巧妙將前兩版腕表合一：一半採用第一版的半啞光黑色表盤配深灰色計時盤、鍍金時標和指針；另一半則為第二版的乳白色表盤配黑色「熊貓」計時盤，並覆以米色SuperLumiNova超級夜光物料。
這個無與倫比的獨特表盤，採用37毫米鈦金屬酒桶形表殼，忠實再現最初A384的比例，配備1969年時最初由著名的Gay Frères公司設計的鈦金屬「ladder」表鍊，洋溢復古氣息。腕表搭載El Primero高頻自動計時機芯，可透過刻有次元大介畫像的透明藍寶石表底蓋欣賞。
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