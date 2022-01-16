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超狂！雲林北港咖哩店推出「青蛙咖哩飯」 網友：視覺衝擊

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
位於北港的「博愛壱壱円」每日限量推出「呱呱蛙咖哩飯」，每份190元。圖／擷取自博愛壱壱円粉絲頁
位於北港的「博愛壱壱円」每日限量推出「呱呱蛙咖哩飯」，每份190元。圖／擷取自博愛壱壱円粉絲頁

滋味可口的「咖哩飯」，一直是廣受大眾歡迎的料理，也衍生出豬肉、牛肉、炸雞塊、蔬食等不同的配料組合。位於北港的咖哩店「博愛壱壱円」，本次則是推出限量「呱呱蛙咖哩飯」，在咖哩飯上鋪有整隻「炸青蛙」為主角，充滿視覺震撼力。粉絲也留言表示「這真的好北港」、「北港限定」

位於雲林北港的「博愛壱壱円」，以色澤深邃的日本金澤咖哩為主打，提供有金澤涮炒豬肉or雞肉咖哩飯、泡菜炒豬肉咖哩飯、炸豬排咖哩飯、炸雞塊咖哩飯、炸土魠魚咖哩飯等多種選擇，每份價格多落於150～200元之間，另外也有奶酪、霜淇淋等甜食，在當地獲得不少粉絲青睞，獲得超過150則google評論，平均4.7分。

至於「青蛙」在北港其實是極具代表性的街頭料理食材，而且完整不切塊、不剝皮，常會透過紅燒或清湯的方式調理，讓饕客可以直接品嚐蛙肉細緻的肉質與迷人膠質。此次博愛壱壱円即是將金澤咖哩結合北港飲食文化，推出「呱呱蛙咖哩飯」，並延續在地作法，使用整隻青蛙入饌，每份190元，限量2份。隨著新菜單出爐，網友也紛紛留言表示「一開FB就視覺衝擊」、「一定很好吃」、「濃濃的地方特色」、「這很可以啊！」

北港 日本

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