免選模式、換刷頭 飛利浦AI智能電動牙刷一支搞定潔牙盲區

牙齒一但出現問題經常需要花費大筆金額來治療，若潔牙方式不當，嚴重更有可能與全身系統性疾病相關聯，這也讓民眾越來越願意投資在口腔保健上。飛利浦Sonicare宣布推出頂級規格的「頂級尊榮AI智能音波電動牙刷」，全面升級AI Sense IQ智能偵測技術、全效合一刷頭，以及全新AI智能隨身App，與手動牙刷相比可達到20倍有效清潔牙菌斑、15倍更健康的牙齦、2天有感亮白，讓刷牙變得更輕鬆、更智慧。

飛利浦Sonicare以音波震動技術，每分鐘31,000次的震動頻率，搭配刷毛左右擺動0.5公分，驅動水流形成「流體潔力」深入齒縫、牙齦線等口腔死角，有效預防蛀牙及減少牙結石。針對此次全新升級的「頂級尊榮AI智能音波電動牙刷」，已使用飛利浦Sonicare電動牙刷代言人艾力克斯更驚艷表示，「不論功能、效果、甚至外型都更加升級，AI Sense IQ智能偵測技術能自動調整刷牙力道，不必擔心因刷過頭而傷害牙齦；All-in-one全效合一刷頭讓我換模式不用換刷頭，就可一次搞定護齦、亮白、潔淨牙齒的需求；升級版AI智能隨身App就算離線也可幫我記錄潔牙習慣與顯示潔牙盲區，推薦大家一起升級，感受量身訂製的個人化潔牙體驗。」