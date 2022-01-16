快訊

桃園新增8校預防性停課 中原大學、武陵高中也在其中

共用廁所染疫 東興國中生確診Ct值26全班居隔

免選模式、換刷頭 飛利浦AI智能電動牙刷一支搞定潔牙盲區

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全新專屬AI智能隨身App提供個別化潔牙分析，打造專屬用戶的AI智能潔牙顧問。記者黃筱晴／攝影
全新專屬AI智能隨身App提供個別化潔牙分析，打造專屬用戶的AI智能潔牙顧問。記者黃筱晴／攝影

牙齒一但出現問題經常需要花費大筆金額來治療，若潔牙方式不當，嚴重更有可能與全身系統性疾病相關聯，這也讓民眾越來越願意投資在口腔保健上。飛利浦Sonicare宣布推出頂級規格的「頂級尊榮AI智能音波電動牙刷」，全面升級AI Sense IQ智能偵測技術、全效合一刷頭，以及全新AI智能隨身App，與手動牙刷相比可達到20倍有效清潔牙菌斑、15倍更健康的牙齦、2天有感亮白，讓刷牙變得更輕鬆、更智慧。

飛利浦Sonicare以音波震動技術，每分鐘31,000次的震動頻率，搭配刷毛左右擺動0.5公分，驅動水流形成「流體潔力」深入齒縫、牙齦線等口腔死角，有效預防蛀牙及減少牙結石。針對此次全新升級的「頂級尊榮AI智能音波電動牙刷」，已使用飛利浦Sonicare電動牙刷代言人艾力克斯更驚艷表示，「不論功能、效果、甚至外型都更加升級，AI Sense IQ智能偵測技術能自動調整刷牙力道，不必擔心因刷過頭而傷害牙齦；All-in-one全效合一刷頭讓我換模式不用換刷頭，就可一次搞定護齦、亮白、潔淨牙齒的需求；升級版AI智能隨身App就算離線也可幫我記錄潔牙習慣與顯示潔牙盲區，推薦大家一起升級，感受量身訂製的個人化潔牙體驗。」

飛利浦Sonicare頂級尊榮AI智能音波電動牙刷提供靜夜藍、香檳金、玫瑰金3色選擇，全機身一體成形無縫按鈕設計，不用擔心滲水卡垢，搭配霧面底座及搭載Type-C高質感奢華皮革旅行充電盒，即使出門在外也能優雅潔牙。上市期間於指定通路購買頂級尊榮AI智能音波電動牙刷1組，即有機會獲得來自美國紐約時尚寢具與浴室備品品牌KASSATEX陶瓷衛浴3件組VIP尊寵禮盒，數量有限，贈完為止。

飛利浦Sonicare頂級尊榮AI智能音波電動牙刷提供靜夜藍、香檳金、玫瑰金3色選擇，建議售價13,990元。記者黃筱晴／攝影
飛利浦Sonicare頂級尊榮AI智能音波電動牙刷提供靜夜藍、香檳金、玫瑰金3色選擇，建議售價13,990元。記者黃筱晴／攝影
飛利浦Sonicare品牌代言人艾力克斯分享「頂級尊榮AI智能音波電動牙刷」的驚艷使用體驗。圖／飛利浦提供
飛利浦Sonicare品牌代言人艾力克斯分享「頂級尊榮AI智能音波電動牙刷」的驚艷使用體驗。圖／飛利浦提供
飛利浦Sonicare頂級尊榮AI智能音波電動牙刷配贈Type-C精緻皮革旅行收納盒，放在盒中收納同時能充電。圖／飛利浦提供
飛利浦Sonicare頂級尊榮AI智能音波電動牙刷配贈Type-C精緻皮革旅行收納盒，放在盒中收納同時能充電。圖／飛利浦提供
飛利浦Sonicare頂級尊榮AI智能音波電動牙刷提供靜夜藍、香檳金、玫瑰金3色選擇，隨機搭配同色系收納充電盒。圖／飛利浦提供
飛利浦Sonicare頂級尊榮AI智能音波電動牙刷提供靜夜藍、香檳金、玫瑰金3色選擇，隨機搭配同色系收納充電盒。圖／飛利浦提供

AI 牙齒

延伸閱讀

UNDER ARMOUR聯手CURRY BRAND、《芝麻街》推出聯名球鞋 造型可愛繽紛又不失專業！

電費多少用LINE隨時查！NextDrive家庭能源管理服務 供1萬名用戶免費智慧升級

軟硬整合 器材企業拚升級

588起和牛、哈根達斯吃到飽！馬辣全新燒肉品牌　還有「魚子醬和牛壽司」

相關新聞

官方認證「高雄56間美食地圖」！法餐、燒肉、酒吧都有

隨著「米其林指南」即將納入高雄，提昇高雄的美食能見度，高雄市政府也於近期推出「Bon Appétit！Kaohsiung...

超狂！雲林北港咖哩店推出「青蛙咖哩飯」 網友：視覺衝擊

滋味可口的「咖哩飯」，一直是廣受大眾歡迎的料理，也衍生出豬肉、牛肉、炸雞塊、蔬食等不同的配料組合。位於北港的咖哩店「博愛...

免選模式、換刷頭 飛利浦AI智能電動牙刷一支搞定潔牙盲區

牙齒一但出現問題經常需要花費大筆金額來治療，若潔牙方式不當，嚴重更有可能與全身系統性疾病相關聯，這也讓民眾越來越願意投資...

UNDER ARMOUR聯手CURRY BRAND、《芝麻街》推出聯名球鞋 造型可愛繽紛又不失專業！

UNDER ARMOUR（簡稱UA）和NBA球星Stephen Curry個人品牌CURRY BRAND、兒童節目《芝麻...

SKM Park進駐品牌擠牙膏式揭曉 網友狂敲碗拋許願名單

新光三越首座Outlet商場「SKM Park」，前身是草衙道購物中心現址，目前正努力趕工施工中，SKM Park也在粉...

極簡城市杯超熱賣 BALENCIAGA新貨價格很親切

時尚品牌延伸觸角推出生活用品的風潮持續不退，讓大家除了穿搭之外，連手上拿的、用的都能體現精品高質感。BALENCIAGA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。