一瓶80萬元！台灣領先全球首發格蘭多納50年

百富門（Brown-Forman）鑑於對台灣市場的高度重視，宣布百富門台灣分公司於2021年9月正式直營，首發產品更隆重鉅獻格蘭多納50年（Glen Dronach Aged 50 Years）單一麥芽威士忌。此款酒由台灣領先全球首發，限量鑑賞5瓶，建議售價新台幣80萬元，為頂級威士忌藏家趨之若鶩的夢幻逸品。

格蘭多納50年於1971年蒸餾，為百年雪莉桶專家格蘭多納至今推出最珍稀久遠的酒款，也代表酒廠近200年歷史中一個重要的里程碑。該酒款嚴選西班牙安達盧西亞赫雷斯頂級珍稀雪莉桶，以Pedro Ximénez雪莉桶賦予酒液豐裕富饒的水果香及甘甜味，與Oloroso雪莉桶沈穩的堅果香氣完美揉和，並靜靜入桶熟成超過50年。

格蘭多納首席調酒師Rachel Barrie博士表示：「格蘭多納50年是雋永並富含雪莉桶風味的高地單一麥芽威士忌最完美傑出的體現。」

在橫跨半世紀的時間裡，此款酒存放於格蘭多納傳統鋪地式酒窖中，在歷經數代首席調酒師以專業製酒工藝悉心守護下，度過蘇格蘭高地冬季裡呼嘯的狂風與洪災，及充滿神秘色彩的西班牙鬼魂傳說，長年淬煉，最終締造出登峰造極之曠世鉅作，重現蘇格蘭黑莓谷的雪莉傳奇，展現近200年的經典風華。

格蘭多納50年每瓶皆以手工標示、擁有獨立編號，盛裝在奢華皮製酒盒裡，隨附一本壓花皮革手冊，細述格蘭多納酒廠歷史、品飲筆記與獨特的製酒工藝。裝瓶酒精濃度為 43.8%，如同所有格蘭多納酒款，由橡木桶賦予天然深邃的琥珀色澤。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康