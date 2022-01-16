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UNDER ARMOUR聯手CURRY BRAND、《芝麻街》推出聯名球鞋 造型可愛繽紛又不失專業！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
NBA球星Stephen Curry親自詮釋聯名Curry Flow 9系列籃球鞋。圖／UNDER ARMOUR提供
NBA球星Stephen Curry親自詮釋聯名Curry Flow 9系列籃球鞋。圖／UNDER ARMOUR提供

UNDER ARMOUR（簡稱UA）和NBA球星Stephen Curry個人品牌CURRY BRAND、兒童節目《芝麻街》三方聯名，打造全新系列籃球鞋。不僅是性能升級，還帶入了繽紛可愛配色，呼應《芝麻街》的特色，讓人眼睛為之一亮。

UNDER ARMOUR和CURRY BRAND、兒童節目《芝麻街》三方聯名，打造全新Curry Flow 9系列籃球鞋，以角色形象為靈感，在鞋舌標籤、鞋後跟及鞋墊都能看到相關元素。首波鞋款包含結合吸血鬼伯爵（Count von Count）披風，緞面鞋舌與彩色襯裡相稱的Count It配色，以及靈感來自大鳥（Big Bird）的Play Big配色。更升級改良前腳掌與側邊鞋底紋路，給予更穩定的抓地性能，不僅如此，UNDER ARMOUR首度將鞋面技術UA Warp運用於籃球鞋款上，作用就像安全帶，能將雙腳和球鞋牢牢鎖住，卻不會妨礙雙腳靈活移動。

Reebok找來百萬YouTuber「77老大」跨刀詮釋CL Legacy AZ鞋。圖／Reebok提供
Reebok找來百萬YouTuber「77老大」跨刀詮釋CL Legacy AZ鞋。圖／Reebok提供

而談到聯名，也不能錯過Reebok和韓國知名潮牌Romantic Crown合作，聯手打造CL Legacy AZ鞋。而且因應都市生活概念，設計出具有防風保暖效果的CL Legacy AZ-GTX白標系列。Reebok還特地找來百萬YouTuber「77老大」跨刀詮釋，展現鞋款的多元可能面貌。

UNDER ARMOUR聯名Curry Flow 9系列籃球鞋5,280元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR聯名Curry Flow 9系列籃球鞋5,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

Reebok CL Legacy AZ GTX鞋3,280元。圖／Reebok提供
Reebok CL Legacy AZ GTX鞋3,280元。圖／Reebok提供

CL Legacy AZ Romantic Crown鞋2,850元。圖／Reebok提供
CL Legacy AZ Romantic Crown鞋2,850元。圖／Reebok提供

UNDER ARMOUR聯名Curry Flow 9系列籃球鞋5,280元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR聯名Curry Flow 9系列籃球鞋5,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

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