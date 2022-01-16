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UNDER ARMOUR聯手CURRY BRAND、《芝麻街》推出聯名球鞋 造型可愛繽紛又不失專業！
UNDER ARMOUR（簡稱UA）和NBA球星Stephen Curry個人品牌CURRY BRAND、兒童節目《芝麻街》三方聯名，打造全新系列籃球鞋。不僅是性能升級，還帶入了繽紛可愛配色，呼應《芝麻街》的特色，讓人眼睛為之一亮。
UNDER ARMOUR和CURRY BRAND、兒童節目《芝麻街》三方聯名，打造全新Curry Flow 9系列籃球鞋，以角色形象為靈感，在鞋舌標籤、鞋後跟及鞋墊都能看到相關元素。首波鞋款包含結合吸血鬼伯爵（Count von Count）披風，緞面鞋舌與彩色襯裡相稱的Count It配色，以及靈感來自大鳥（Big Bird）的Play Big配色。更升級改良前腳掌與側邊鞋底紋路，給予更穩定的抓地性能，不僅如此，UNDER ARMOUR首度將鞋面技術UA Warp運用於籃球鞋款上，作用就像安全帶，能將雙腳和球鞋牢牢鎖住，卻不會妨礙雙腳靈活移動。
而談到聯名，也不能錯過Reebok和韓國知名潮牌Romantic Crown合作，聯手打造CL Legacy AZ鞋。而且因應都市生活概念，設計出具有防風保暖效果的CL Legacy AZ-GTX白標系列。Reebok還特地找來百萬YouTuber「77老大」跨刀詮釋，展現鞋款的多元可能面貌。
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