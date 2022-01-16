台灣限量22瓶！軒尼詩發行百樂廷白瓷虎年特仕版
軒尼詩百樂廷以「時間的收藏」為名，結合當代藝術家張恩利以及法國百年瓷器品牌Bernardaud 瓷器工坊，三方匠心聯乘打造「軒尼詩百樂廷白瓷虎年特仕版」，集結軒尼詩優雅精細的製酒工藝、法國百年製瓷工坊Bernardaud所特別打造的白瓷瓶身，以及世界級當代藝術家張恩利為軒尼詩所創作的傳世作品元素。全球限量發布555瓶，台灣限量22瓶，並僅於私人客戶通路獨家販售，建議售價288,000元。
1979年問世的軒尼詩百樂廷，是第六代調合總藝師莫理斯．費爾沃（Maurice Fillioux）精心創作的酩酒，奢侈地以超過百種、上看百年的生命之水精心釀製而成。帶有華麗與和諧的優雅風格，從奔放的花香、糖漬水果香氣開始引人入勝，純飲可以感受到百香果、蜂蜜和乾燥玫瑰花的芬芳，讓人彷如置身於天堂般的百香園。
這次的「軒尼詩百樂廷白瓷虎年特仕版」，是藝術家張恩利在軒尼詩莊園漫步所得到的啟發。張恩利提到：「夏朗德河穿過干邑區，有一種自然的寧靜。將這種寧靜之美與虎年相結合，聯想到一個童話般的風景，水滴噴湧而出，變成了夜間潛行的老虎。」
台灣酩悅軒尼詩董事長江岳昀表示：「今年除了將藉由當今不同領域合作，用以彰顯歷史、傳承、技藝累積總和的跨界限量酒款之外，同時經典版的軒尼詩百樂廷也會在指定菸酒專賣店販售以及媒體上有更多能見度，讓更多鑑賞家能夠細細品酩經過時光打磨粹鍊的美好、感受『時間的收藏』的珍貴。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言