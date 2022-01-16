台灣限量22瓶！軒尼詩發行百樂廷白瓷虎年特仕版

軒尼詩百樂廷以「時間的收藏」為名，結合當代藝術家張恩利以及法國百年瓷器品牌Bernardaud 瓷器工坊，三方匠心聯乘打造「軒尼詩百樂廷白瓷虎年特仕版」，集結軒尼詩優雅精細的製酒工藝、法國百年製瓷工坊Bernardaud所特別打造的白瓷瓶身，以及世界級當代藝術家張恩利為軒尼詩所創作的傳世作品元素。全球限量發布555瓶，台灣限量22瓶，並僅於私人客戶通路獨家販售，建議售價288,000元。

1979年問世的軒尼詩百樂廷，是第六代調合總藝師莫理斯．費爾沃（Maurice Fillioux）精心創作的酩酒，奢侈地以超過百種、上看百年的生命之水精心釀製而成。帶有華麗與和諧的優雅風格，從奔放的花香、糖漬水果香氣開始引人入勝，純飲可以感受到百香果、蜂蜜和乾燥玫瑰花的芬芳，讓人彷如置身於天堂般的百香園。

這次的「軒尼詩百樂廷白瓷虎年特仕版」，是藝術家張恩利在軒尼詩莊園漫步所得到的啟發。張恩利提到：「夏朗德河穿過干邑區，有一種自然的寧靜。將這種寧靜之美與虎年相結合，聯想到一個童話般的風景，水滴噴湧而出，變成了夜間潛行的老虎。」