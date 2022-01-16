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SKM Park進駐品牌擠牙膏式揭曉 網友狂敲碗拋許願名單
新光三越首座Outlet商場「SKM Park」，前身是草衙道購物中心現址，目前正努力趕工施工中，SKM Park也在粉專發布轉型計畫最後倒數，因內部整修1月19日至1月25日暫停營業，將在1月26日以全新Outlet商場面貌與品牌陣容展開試營運。
SKM Park目前也一天一品牌方式陸續揭曉進駐品牌，包括全台Outlet獨家首登場，來自澳洲的牛仔時裝品牌「ONETEASPOON」、「SHIATAZY CHEN」主打全面2折起、高雄獨家「尖牙義式廚房」、南部首發「ALLSAINTS」主打全年4～5折起、南部Outlet獨家「萬寶龍Montblanc」1月26日至3月26日期間限定登場。
SKM Park主打全區將規劃超過220間店鋪，擁有30多個餐飲品牌的大型美食廣場、超過20家備有戶外座位區的的餐廳和咖啡廳。但目前品牌揭曉速度相當神秘，不少網友紛紛敲碗「快交出品牌名單」、「可以一次公告所有品牌嗎？」、「尤其是餐飲品牌」，也紛紛許願希望有的餐飲名單，包括麥當勞、星巴克、鼎泰豐、一蘭拉麵、客美多咖啡、唐吉軻德等。
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