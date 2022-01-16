SKM Park進駐品牌擠牙膏式揭曉 網友狂敲碗拋許願名單

新光三越首座Outlet商場「SKM Park」，前身是草衙道購物中心現址，目前正努力趕工施工中，SKM Park也在粉專發布轉型計畫最後倒數，因內部整修1月19日至1月25日暫停營業，將在1月26日以全新Outlet商場面貌與品牌陣容展開試營運。

SKM Park目前也一天一品牌方式陸續揭曉進駐品牌，包括全台Outlet獨家首登場，來自澳洲的牛仔時裝品牌「ONETEASPOON」、「SHIATAZY CHEN」主打全面2折起、高雄獨家「尖牙義式廚房」、南部首發「ALLSAINTS」主打全年4～5折起、南部Outlet獨家「萬寶龍Montblanc」1月26日至3月26日期間限定登場。