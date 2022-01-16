快訊

曾到西堤用餐！明新科大2師生確診 急匡列300人篩檢

桃園公布16處確診足跡 IKEA、家樂福、2條客運路線入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SKM Park進駐品牌擠牙膏式揭曉 網友狂敲碗拋許願名單

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
預計1月26日試營運的SKM Park，陸續揭曉進駐品牌。圖／摘自SKM Park粉專
預計1月26日試營運的SKM Park，陸續揭曉進駐品牌。圖／摘自SKM Park粉專

新光三越首座Outlet商場「SKM Park」，前身是草衙道購物中心現址，目前正努力趕工施工中，SKM Park也在粉專發布轉型計畫最後倒數，因內部整修1月19日至1月25日暫停營業，將在1月26日以全新Outlet商場面貌與品牌陣容展開試營運。

SKM Park目前也一天一品牌方式陸續揭曉進駐品牌，包括全台Outlet獨家首登場，來自澳洲的牛仔時裝品牌「ONETEASPOON」、「SHIATAZY CHEN」主打全面2折起、高雄獨家「尖牙義式廚房」、南部首發「ALLSAINTS」主打全年4～5折起、南部Outlet獨家「萬寶龍Montblanc」1月26日至3月26日期間限定登場。

SKM Park主打全區將規劃超過220間店鋪，擁有30多個餐飲品牌的大型美食廣場、超過20家備有戶外座位區的的餐廳和咖啡廳。但目前品牌揭曉速度相當神秘，不少網友紛紛敲碗「快交出品牌名單」、「可以一次公告所有品牌嗎？」、「尤其是餐飲品牌」，也紛紛許願希望有的餐飲名單，包括麥當勞、星巴克、鼎泰豐、一蘭拉麵、客美多咖啡、唐吉軻德等。

南部Outlet首發品牌「ALLSAINTS」。圖／摘自SKM Park粉專
南部Outlet首發品牌「ALLSAINTS」。圖／摘自SKM Park粉專
南部Outlet獨家「Montblanc」1月26日至3月26日期間限定登場。圖／摘自SKM Park粉專
南部Outlet獨家「Montblanc」1月26日至3月26日期間限定登場。圖／摘自SKM Park粉專
SHIATAZY CHEN主打全面2折起。圖／摘自SKM Park粉專
SHIATAZY CHEN主打全面2折起。圖／摘自SKM Park粉專
內部整修1月19日至1月25日暫停營業。圖／摘自SKM Park粉專
內部整修1月19日至1月25日暫停營業。圖／摘自SKM Park粉專
全台Outlet獨家首登場，來自澳洲的牛仔時裝品牌「ONETEASPOON」。圖／摘自SKM Park粉專
全台Outlet獨家首登場，來自澳洲的牛仔時裝品牌「ONETEASPOON」。圖／摘自SKM Park粉專

品牌 咖啡廳

延伸閱讀

唐吉軻德二店來了！選址落腳「忠孝新生商圈」新地標，四大獨家專櫃搶先看

星乃珈琲天母再展店！網友敲碗：也來台中、台南、高雄吧

高雄SKM Park 1/26見客 台南三井OUTLET品牌陣容公開！

台南三井outlet2月25日正式開幕 所有品牌看這裡

相關新聞

官方認證「高雄56間美食地圖」！法餐、燒肉、酒吧都有

隨著「米其林指南」即將納入高雄，提昇高雄的美食能見度，高雄市政府也於近期推出「Bon Appétit！Kaohsiung...

SKM Park進駐品牌擠牙膏式揭曉 網友狂敲碗拋許願名單

新光三越首座Outlet商場「SKM Park」，前身是草衙道購物中心現址，目前正努力趕工施工中，SKM Park也在粉...

極簡城市杯超熱賣 BALENCIAGA新貨價格很親切

時尚品牌延伸觸角推出生活用品的風潮持續不退，讓大家除了穿搭之外，連手上拿的、用的都能體現精品高質感。BALENCIAGA...

好羨慕台中人！親民價入手The North Face絕版聯名、限定系列外套

潮流機能服飾王者的The North Face（簡稱TNF）日前上市了與當代藝術家KAWS聯名系列，造成大排長龍的盛況，...

滿滿儀式感的發財小撇步 團團「發發發」系列來了！

喜事國際時尚集團旗下複合式品牌團團TUANTUAN總是會為農曆新年打造充滿趣味和喜氣的限定商品，今年當然也不例外，全新「...

「拯救鴨子」？品牌名稱很惡搞 保暖性卻不馬虎！曾智希、專業登山家都被圈粉

天氣一變冷，眾人想到的禦寒衣物首推羽絨衣，然而素材的取得是否合乎人道？過程中可能不是太多人了解，特別是在講求永續時尚的當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。