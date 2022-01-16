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極簡城市杯超熱賣 BALENCIAGA新貨價格很親切
時尚品牌延伸觸角推出生活用品的風潮持續不退，讓大家除了穿搭之外，連手上拿的、用的都能體現精品高質感。BALENCIAGA最近打造了一系列以城市命名的咖啡杯，共有黑白兩色，極簡杯身上印有BALENCIAGA Logo和各個城市的名字，單一售價2800台幣，是相對其他品項更好入手的單品。
這次BALENCIAGA的城市咖啡杯以瓷製成，搭配可循環再利用的TPE材質上蓋。在城市部分網羅了全球超過20個城市，包含紐約、巴黎、洛杉磯、邁阿密、多倫多、上海、北京、首爾、曼谷、東京、香港等等，有些城市除了白色款，還有黑色可以選擇。不過很可惜，台灣沒有任何城市被選中。
目前許多城市款式都已經售完，只剩少部分城市還有存貨。
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