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總價值2000萬元老酒一次看！大摩2022鎏金奢展好威

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
活動大使溫昇豪進入展場包廂，進行沉浸式體驗品飲。圖／尚格酒業提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動大使溫昇豪進入展場包廂，進行沉浸式體驗品飲。圖／尚格酒業提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歷經近一年費心策畫，「大摩2022鎏金奢展」即日起至01月23日於台北微風南山藝文中心展出。展場以「老酒銀行」金庫大門及鎏光熠熠的保險櫃為設計核心概念，其中存放著來自時光淬鍊的大摩歷史里程碑及珍稀酒液，演繹大摩近兩百年來的的酒廠歷史、人文精神、極致工藝，深度探究時間沉澱下的非凡價值。現場除了展出全球限量15組的「大摩鎏金時代——五號典藏系列」，還有多款珍稀老酒，總價值近兩千萬。

此展覽與蘇格蘭原廠團隊跨時空、跨國界合作，以高規格打造主題式劇場沉浸體驗，結合細緻震撼的動畫鉅作，營造出沉浸式的品酩氛圍，全程由參加者親自啟動特殊裝置，與每個保險櫃展區內容進行互動。

每個場次都是層峰專屬導覽、尊榮席次限定12位，由專屬品牌大使帶領體驗。邀請大摩威士忌愛好者在沉浸式的氛圍之下品飲大摩3支經典威士忌酒款，有展現經典風格的大摩15年，臻選新品的大摩雪莉12年，以及「世界唯一六桶熟成」的大摩亞歷山大三世，並有機會品飲到珍稀的絕版高年份酒款。邀請貴賓共同見證以歲月譜寫的稀世臻釀，再現大摩璀璨不朽的傳奇。限量席次，敬請即刻上網預約（https://www.accupass.com/go/dalmoedecade2022

「大摩鎏金時代」為大摩首席釀酒師理查・派特森（Richard Paterson）親選古老酒窖中，具有蘇格蘭歷史和酒廠時刻標誌的橡木桶，展示了180年來大摩的激情、奉獻精神與專業工藝，包含千禧年第一瓶蒸餾的威士忌、以及兩款極罕見的麥肯錫時代雪莉桶重聚，代表酒廠的創意能量。

「大摩鎏金時代——六號典藏系列」全球僅此一套、在今年香港蘇富比拍出110萬美金創紀錄天價。「大摩鎏金時代——五號典藏系列」全球限量15套、每套五瓶（含1967、1979、1980、1995、2000），台灣限量一套，定價為840萬新台幣。此外，全球限量25套、每套四瓶的「大摩鎏金時代——四號典藏系列」（含1979、1980、1995、2000），台灣限量兩套，定價為一套420萬新台幣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現場以高規格打造主題式劇場沉浸體驗。圖／尚格酒業提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場以高規格打造主題式劇場沉浸體驗。圖／尚格酒業提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動大使天心在全球限量15組的「大摩鎏金時代——五號典藏系列」以及總價值近2,000萬的多款珍稀老酒前留影。圖／尚格酒業提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動大使天心在全球限量15組的「大摩鎏金時代——五號典藏系列」以及總價值近2,000萬的多款珍稀老酒前留影。圖／尚格酒業提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大摩2022鎏金奢展」即日起至01月23日於台北微風南山藝文中心展出。圖／尚格酒業提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大摩2022鎏金奢展」即日起至01月23日於台北微風南山藝文中心展出。圖／尚格酒業提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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