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好羨慕台中人！親民價入手The North Face絕版聯名、限定系列外套
潮流機能服飾王者的The North Face（簡稱TNF）日前上市了與當代藝術家KAWS聯名系列，造成大排長龍的盛況，說明了品牌的高人氣。而連鎖二手服飾業者2nd STREET也看好The North Face受歡迎程度，因此也首度於台中舉辦期間快閃店，呈現多款包括與Supreme、HYKE等聯名絕版外套，還能以親民價格入手，讓人心動。
如果是潮流文化的愛好者，一定都想擁有The North Face的外套，甚至還被網友討論，問說「為何大家都愛The North Face？」成為普遍的現象。所以繼Supreme快閃店之後，2nd STREET也自即日起到2月28日為止，在台中一中店舉辦了The North Face的首次POP-UP限定活動。據2nd STREET表示，呈現了來自台灣各店鋪約五百件以上的商品，包含紫標、曾與The North Face聯名等服飾、包款、鞋款及配件。還有為了這次活動，特別自日本總部引進只在當地銷售的支線系列來台。
除了經典的羽絨外套之外，還有大宗的各色防風夾克，都在這次的活動中。但最受到關注的還是The North Face曾經跨界聯名的款式，由於目前都已絕版，因此在二手市場裡，保存狀態的物件，仍舊炙手可熱。還有限定款式也是很搶手，數量稀少，穿上也不容易撞衫，因此也是潮流迷想要入手的目標。只在日本銷售的支線系列外套，甚至最低不到2000元即可入手，親民價格讓人羨慕台中當地消費者可輕易購入。
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