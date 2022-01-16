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滿滿儀式感的發財小撇步 團團「發發發」系列來了！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
步步為贏一起發－虎紋開運襪三件組，1,080元。圖／團團提供
步步為贏一起發－虎紋開運襪三件組，1,080元。圖／團團提供

喜事國際時尚集團旗下複合式品牌團團TUANTUAN總是會為農曆新年打造充滿趣味和喜氣的限定商品，今年當然也不例外，全新「團團新年限定－發發發系列」限量商品已經正式上市，再度用一眼就能感受到年節吉祥意味的設計，點綴熱鬧氣息。

今年「團團新年限定－發發發系列」限量商品品項多元，包括服裝、襪子、拖鞋、地毯等。發發發0857新春潮T系列共推出3款，以喜氣正紅與百搭時尚黑，於胸口搭配招財閃亮金的繡字「發」和背面用台語、英語諧音呈現的 「0857 LIN BEI IS RICH」字樣燙金，非常有趣。另有經典喜慶紅連三發潮T搭配「發發發」正面並排繡金字款，也是應景百搭。外包裝依舊彩經典金磚，更適合拿來送禮。

吉祥話襪款系列也是採經典正紅色襪身，搭配 「把把自摸，逢賭必贏」與經典吉祥話「恭喜發財」黃色編織字樣，並加碼推出虎年限定虎紋提花款。跟襪子超搭的還有左右逢「元」開運拖鞋，上面的金元寶圖案搭配鞋底「自摸」、「發財」字樣，絕對是上牌桌前必備的幸運小物。如果再配上一張黃紅「發」字的神踩煥發好運地毯，招財氣勢可能會真的無法擋。

更值得一提的是，今年還推出網路獨家限量的原創「十八啦！」逢虎必贏新春TUAN聚禮盒，這是團團與複合式陶藝空間品牌ROUND ROUND合作的作品，適合拿來玩「十八啦」的超大器老虎印花碗公，搭配台灣感十足的豹子好運「發」杯和「BG」罰酒杯以及骰子，就是一套搞怪完整的傳統桌遊組。另外還有團團與其獨家代理口罩品牌KAZE限量推出的虎年新春聯名口罩盒，全系列商品在團團實體店及線上ESHOP同步發售中。

神踩煥發好運地毯，1,280元。圖／團團提供
神踩煥發好運地毯，1,280元。圖／團團提供
發發發0857新春潮T（喜慶紅），1,980元。圖／團團提供
發發發0857新春潮T（喜慶紅），1,980元。圖／團團提供
原創「十八啦！」逢虎必贏新春TUAN聚禮盒（網路商店獨家販售），2,880元。圖／團團提供
原創「十八啦！」逢虎必贏新春TUAN聚禮盒（網路商店獨家販售），2,880元。圖／團團提供
步步為贏一起發－虎紋開運襪三件組，1,080元。圖／團團提供
步步為贏一起發－虎紋開運襪三件組，1,080元。圖／團團提供
發發發0857新春潮T（時尚黑），1,980元。圖／團團提供
發發發0857新春潮T（時尚黑），1,980元。圖／團團提供
「團團新年限定－發發發系列」限量商品
「團團新年限定－發發發系列」限量商品
原創「十八啦！」逢虎必贏新春TUAN聚禮盒（網路商店獨家販售），2,880元。圖／團團提供
原創「十八啦！」逢虎必贏新春TUAN聚禮盒（網路商店獨家販售），2,880元。圖／團團提供
左右逢「元」開運拖鞋，1,080元。圖／團團提供
左右逢「元」開運拖鞋，1,080元。圖／團團提供
發發發0857新春潮T（連三發），1,980元。圖／團團提供
發發發0857新春潮T（連三發），1,980元。圖／團團提供
碗公老虎印花配發字，非常喜氣。圖／團團提供
碗公老虎印花配發字，非常喜氣。圖／團團提供
TUAN TUAN X KAZE新春限量聯名口罩禮盒，3,500元。圖／團團提供
TUAN TUAN X KAZE新春限量聯名口罩禮盒，3,500元。圖／團團提供
發發發0857新春潮T（時尚黑），1,980元。圖／團團提供
發發發0857新春潮T（時尚黑），1,980元。圖／團團提供

品牌 口罩

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