滿滿儀式感的發財小撇步 團團「發發發」系列來了！

喜事國際時尚集團旗下複合式品牌團團TUANTUAN總是會為農曆新年打造充滿趣味和喜氣的限定商品，今年當然也不例外，全新「團團新年限定－發發發系列」限量商品已經正式上市，再度用一眼就能感受到年節吉祥意味的設計，點綴熱鬧氣息。

今年「團團新年限定－發發發系列」限量商品品項多元，包括服裝、襪子、拖鞋、地毯等。發發發0857新春潮T系列共推出3款，以喜氣正紅與百搭時尚黑，於胸口搭配招財閃亮金的繡字「發」和背面用台語、英語諧音呈現的 「0857 LIN BEI IS RICH」字樣燙金，非常有趣。另有經典喜慶紅連三發潮T搭配「發發發」正面並排繡金字款，也是應景百搭。外包裝依舊彩經典金磚，更適合拿來送禮。

吉祥話襪款系列也是採經典正紅色襪身，搭配 「把把自摸，逢賭必贏」與經典吉祥話「恭喜發財」黃色編織字樣，並加碼推出虎年限定虎紋提花款。跟襪子超搭的還有左右逢「元」開運拖鞋，上面的金元寶圖案搭配鞋底「自摸」、「發財」字樣，絕對是上牌桌前必備的幸運小物。如果再配上一張黃紅「發」字的神踩煥發好運地毯，招財氣勢可能會真的無法擋。