聽新聞
test
0:00 / 0:00
「拯救鴨子」？品牌名稱很惡搞 保暖性卻不馬虎！曾智希、專業登山家都被圈粉
天氣一變冷，眾人想到的禦寒衣物首推羽絨衣，然而素材的取得是否合乎人道？過程中可能不是太多人了解，特別是在講求永續時尚的當下，更值得被關注。來自於義大利的Save The Duck（拯救鴨子）便主打不使用動物原料的人造羽絨，而受到關注，不僅外型時髦，防寒與保暖性一點也不馬虎。
時尚品牌Save The Duck雖然名稱有點惡搞感，但卻直接的表達了品牌訴求，不使用動物性原料，因此受到關注動物權益、環保議題消費者的青睞。不僅如此，品牌還突破技術限制，研發出全球第一件100%回收材料組成的生態皮草，並打造出業界最多面料選擇羽絨衣，賦予服 裝新的生命。多達十種不同面料，由可回收材料製成的選項就佔了一半，再次強調Save The Duck對環境投注的心力。而且最為人津津樂道的就是品牌還使用PLUMTECH®科技的人造羽絨，來持續發展不傷害動物的理念，因此連藝人曾智希都被圈粉。
即使是人造羽絨，保暖性卻不亞於任何一種動物性材料，而且鴨絨或鵝絨的外套容易因為潮濕而減少保暖的效果，這對PLUMTECH®科技羽絨完全沒有影響。所以知名的登山家Mingma Tenzi Sherpa也是Save The Duck的愛用者，時常能在其instagram中看見穿著品牌羽絨外套。而且Save The Duck在維持優異的機能之餘，還不斷的與時裝設計師跨界合作，讓禦寒、防風等服裝增添時髦度。像是近期便與設計師Stella Jean聯名推出限量款，融入她擅長對比、艷麗色彩以及條紋、格子、印花圖騰等元素，提供給消費者更多不同選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言