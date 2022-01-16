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「拯救鴨子」？品牌名稱很惡搞 保暖性卻不馬虎！曾智希、專業登山家都被圈粉

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
藝人曾智希對於Save The Duck不使用動物原料大為讚賞。圖／摘自instagram
藝人曾智希對於Save The Duck不使用動物原料大為讚賞。圖／摘自instagram

天氣一變冷，眾人想到的禦寒衣物首推羽絨衣，然而素材的取得是否合乎人道？過程中可能不是太多人了解，特別是在講求永續時尚的當下，更值得被關注。來自於義大利的Save The Duck（拯救鴨子）便主打不使用動物原料的人造羽絨，而受到關注，不僅外型時髦，防寒與保暖性一點也不馬虎。

時尚品牌Save The Duck雖然名稱有點惡搞感，但卻直接的表達了品牌訴求，不使用動物性原料，因此受到關注動物權益、環保議題消費者的青睞。不僅如此，品牌還突破技術限制，研發出全球第一件100%回收材料組成的生態皮草，並打造出業界最多面料選擇羽絨衣，賦予服 裝新的生命。多達十種不同面料，由可回收材料製成的選項就佔了一半，再次強調Save The Duck對環境投注的心力。而且最為人津津樂道的就是品牌還使用PLUMTECH®科技的人造羽絨，來持續發展不傷害動物的理念，因此連藝人曾智希都被圈粉。

登山家Mingma Tenzi Sherpa也是Save The Duck的愛用者。圖／摘自instagram
登山家Mingma Tenzi Sherpa也是Save The Duck的愛用者。圖／摘自instagram

即使是人造羽絨，保暖性卻不亞於任何一種動物性材料，而且鴨絨或鵝絨的外套容易因為潮濕而減少保暖的效果，這對PLUMTECH®科技羽絨完全沒有影響。所以知名的登山家Mingma Tenzi Sherpa也是Save The Duck的愛用者，時常能在其instagram中看見穿著品牌羽絨外套。而且Save The Duck在維持優異的機能之餘，還不斷的與時裝設計師跨界合作，讓禦寒、防風等服裝增添時髦度。像是近期便與設計師Stella Jean聯名推出限量款，融入她擅長對比、艷麗色彩以及條紋、格子、印花圖騰等元素，提供給消費者更多不同選擇。

藝人曾智希對於Save The Duck不使用動物原料大為讚賞。圖／摘自instagram
藝人曾智希對於Save The Duck不使用動物原料大為讚賞。圖／摘自instagram

藝人曾智希對於Save The Duck不使用動物原料大為讚賞。圖／摘自instagram
藝人曾智希對於Save The Duck不使用動物原料大為讚賞。圖／摘自instagram

登山家Mingma Tenzi Sherpa也是Save The Duck的愛用者。圖／摘自instagram
登山家Mingma Tenzi Sherpa也是Save The Duck的愛用者。圖／摘自instagram

Save The Duck LUCK系列羽絨保暖外套8,900元。圖／台英提供
Save The Duck LUCK系列羽絨保暖外套8,900元。圖／台英提供

Save The Duck KUTY系列生態毛絨保暖外套9,500元。圖／台英提供
Save The Duck KUTY系列生態毛絨保暖外套9,500元。圖／台英提供

Save The Duck LUCK系列人造羽絨保暖外套8,900元。圖／台英提供
Save The Duck LUCK系列人造羽絨保暖外套8,900元。圖／台英提供

Save The Duck GIGA系列羽絨保暖外套5,800元。圖／台英提供
Save The Duck GIGA系列羽絨保暖外套5,800元。圖／台英提供

Save The Duck GIGA系列人造羽絨保暖背心3,900元。圖／台英提供
Save The Duck GIGA系列人造羽絨保暖背心3,900元。圖／台英提供

Save The Duck KUTY系列生態毛絨保暖外套9,500元。圖／台英提供
Save The Duck KUTY系列生態毛絨保暖外套9,500元。圖／台英提供

品牌 保暖

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