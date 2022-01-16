Hooters插旗竹北遠百！熱舞表演外 首見親子席、兒童餐

看準大新竹地區消費力，在台深耕25年的Hooters美式餐廳繼台北慶城店、信義店之後，正式進駐竹北大遠百，除了室內客席共有160席，更在戶外區精心打造寬闊陽台，親子區席位超過30個，可一覽竹北美景，更是親子同樂、製造回憶的最佳去處。

以服務新竹地區家庭為目標，Hooters竹北店在室內設計格局、餐點搭配，以及Hooters Girl與客人互動的環節，全都賦予新意，呈現出Hooters全新格局。假日也將規劃親子互動遊戲，Hooters Girl將化身俏麗的大姊姊和小朋友互動，為父母親釋放工作與看顧孩子的辛勞。

在餐點方面，Hooters是風格鮮明的美式餐廳，吃了還想再吃的招牌辣雞翅、碳烤海鮮、巨無霸漢堡與美味牛排、豬肋排等，都是朋友家人歡聚必點美食。另外Hooters竹北店有專屬的Somersby cider啤酒，熟悉的蘋果氣息口感中帶來一股清爽。

此外，為體貼新竹地區家庭族群的需要，Hooters首度為小朋友量身定做專屬兒童餐，提供玉米通心粉、美味起司小漢堡等選擇。

除了美食，Hooters最知名的特色之一，就是每天固定上演三次的Hooters Girl表演。他們清一色擁有姣好身材，搖起熱情的呼拉圈，熱力感染全場。不僅如此，Hootes Girl也會邀請客人同樂，一同進行互動遊戲，渲染力十足的美式風格表演，將讓新竹在地的美食體驗更上一層樓。

◎Hooters美式餐廳竹北店

．地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號4樓（遠百竹北）

．電話：03-550-3978