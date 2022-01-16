快訊

1922第19期第三劑疫苗今預約截止 下一輪18日周二開放預約

西堤群聚再+9為1/9用餐顧客、工讀生同校同學 再+1機場檢疫人員染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Hooters插旗竹北遠百！熱舞表演外 首見親子席、兒童餐

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
美式牛排、豬肋排是Hooters經典菜色。圖／Hooters美式餐廳提供。
美式牛排、豬肋排是Hooters經典菜色。圖／Hooters美式餐廳提供。

看準大新竹地區消費力，在台深耕25年的Hooters美式餐廳繼台北慶城店、信義店之後，正式進駐竹北大遠百，除了室內客席共有160席，更在戶外區精心打造寬闊陽台，親子區席位超過30個，可一覽竹北美景，更是親子同樂、製造回憶的最佳去處。

以服務新竹地區家庭為目標，Hooters竹北店在室內設計格局、餐點搭配，以及Hooters Girl與客人互動的環節，全都賦予新意，呈現出Hooters全新格局。假日也將規劃親子互動遊戲，Hooters Girl將化身俏麗的大姊姊和小朋友互動，為父母親釋放工作與看顧孩子的辛勞。

在餐點方面，Hooters是風格鮮明的美式餐廳，吃了還想再吃的招牌辣雞翅、碳烤海鮮、巨無霸漢堡與美味牛排、豬肋排等，都是朋友家人歡聚必點美食。另外Hooters竹北店有專屬的Somersby cider啤酒，熟悉的蘋果氣息口感中帶來一股清爽。

此外，為體貼新竹地區家庭族群的需要，Hooters首度為小朋友量身定做專屬兒童餐，提供玉米通心粉、美味起司小漢堡等選擇。

除了美食，Hooters最知名的特色之一，就是每天固定上演三次的Hooters Girl表演。他們清一色擁有姣好身材，搖起熱情的呼拉圈，熱力感染全場。不僅如此，Hootes Girl也會邀請客人同樂，一同進行互動遊戲，渲染力十足的美式風格表演，將讓新竹在地的美食體驗更上一層樓。

◎Hooters美式餐廳竹北店

．地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號4樓（遠百竹北）

．電話：03-550-3978

．營業時間：週日～週四：11：00～00：00。週五～週六：11：00～01：00。

Hooters美式餐廳正式進駐竹北大遠百。圖／Hooters美式餐廳提供。
Hooters美式餐廳正式進駐竹北大遠百。圖／Hooters美式餐廳提供。
每天固定上演三次的Hooters Girl表演，是Hooters知名特色。圖／Hooters美式餐廳提供。
每天固定上演三次的Hooters Girl表演，是Hooters知名特色。圖／Hooters美式餐廳提供。
戶外區親子席超過30個座位。圖／Hooters美式餐廳提供。
戶外區親子席超過30個座位。圖／Hooters美式餐廳提供。

新竹 親子

延伸閱讀

遠百竹北熱鬧試營運 疫情、交通雙重考驗

遠百竹北試營運吸3萬人朝聖 網羨：大家都不用上班嗎？

湖口、竹北確診足跡匡列人數再+1 PCR採檢結果出爐

徐旭東開箱遠百竹北店 看好營運首年即可損益兩平

相關新聞

官方認證「高雄56間美食地圖」！法餐、燒肉、酒吧都有

隨著「米其林指南」即將納入高雄，提昇高雄的美食能見度，高雄市政府也於近期推出「Bon Appétit！Kaohsiung...

滿滿儀式感的發財小撇步 團團「發發發」系列來了！

喜事國際時尚集團旗下複合式品牌團團TUANTUAN總是會為農曆新年打造充滿趣味和喜氣的限定商品，今年當然也不例外，全新「...

「拯救鴨子」？品牌名稱很惡搞 保暖性卻不馬虎！曾智希、專業登山家都被圈粉

天氣一變冷，眾人想到的禦寒衣物首推羽絨衣，然而素材的取得是否合乎人道？過程中可能不是太多人了解，特別是在講求永續時尚的當...

Hooters插旗竹北遠百！熱舞表演外 首見親子席、兒童餐

看準大新竹地區消費力，在台深耕25年的Hooters美式餐廳繼台北慶城店、信義店之後，正式進駐竹北大遠百，除了室內客席共...

穿穿脫脫好性感 「蜘蛛人」湯姆霍蘭德推出新廣告

新一代蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）人氣持續不墜，鄰家男孩的氣質加上電影角色魅力加持，讓他可說是目前年輕影星...

Dior玫瑰盛開新品種 指間戒、單邊耳環混搭玩起來

玫瑰是迪奧（Dior）品牌創辦人Christian Dior最鍾愛的花卉。他童年時在諾曼第Granville的Rhumb...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。