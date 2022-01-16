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穿穿脫脫好性感 「蜘蛛人」湯姆霍蘭德推出新廣告
新一代蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）人氣持續不墜，鄰家男孩的氣質加上電影角色魅力加持，讓他可說是目前年輕影星中最受歡迎的代表之一。最近時尚品牌PRADA也看中他的氣質，邀請他現身今年春夏形象廣告，而且這回這位25歲的大男孩不只是擺擺pose那麼簡單，在影片中還穿穿脫脫展現換裝過程，露出局部肌膚，性感誘人。
這次湯姆霍蘭德穿上PRADA春夏男裝，充分表露出本季結合休閒與正裝概念的設計主軸。穿上灰黑色西裝外套的他，內裡搭配的卻是一件舒適柔軟的棕色針織外套，除了穿出層次堆疊感之外，也彰顯出脫了西裝馬上就可以開啟「度假模式」的隨性轉換姿態。而且湯姆霍蘭德單穿針織外套的搭配法，也恰好可以展現出一點胸肌，讓粉絲大飽眼福。預計之後還會有不同造型的照片曝光，讓人超期待！
另一方面，日本男星町田啟太最近則是加入TOD'S品牌之友行列，在最新曝光的形象照中，他身穿暖色調的服飾與鞋款，展現清新的暖男魅力。
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