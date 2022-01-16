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Dior玫瑰盛開新品種 指間戒、單邊耳環混搭玩起來

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Bois De Rsoe玫瑰金鑽石戒指，19萬4,000元。圖／DIOR提供
Bois De Rsoe玫瑰金鑽石戒指，19萬4,000元。圖／DIOR提供

玫瑰是迪奧（Dior）品牌創辦人Christian Dior最鍾愛的花卉。他童年時在諾曼第Granville的Rhumbs別墅的回憶，就是花園綴滿玫瑰的花壇及拱門；這些豐滿優雅的花朵，滋養了他的美學品味，也成為迪奧高級訂製服上永遠盛開的主題。品牌的高級珠寶創意總監Victoire de Castellane，將這對玫瑰的熱愛，透過珍貴的金屬與寶石體現，從莖柄到繁茂的花瓣，此些精妙絕倫的迪奧花朵，開綻成Bois de Rose、Rose Dior Bagatelle與Rose Dior Pré Catelan系列各式姿態迥異的美麗品種。而今，這座珠寶花園迎來第四種全新新品種玫瑰：Rose Dior Couture。

正如其名，Rose Dior Couture集結了玫瑰與高級訂製服兩大迪奧先生所摯愛的主題；在Victoire de Castellane的巧思下，新系列共9件珠寶以玫瑰金與鑽石創作，擷取鮮嫩初綻的花蕾為花型靈感，以童稚的手筆勾勒出生動活潑的線條，透過細膩的拋光工藝體現織物花朵的絲滑，呈現洋裝或晚禮服上的印花、刺繡和錦緞玫瑰。

同時，隨著珠寶演進出全新的配戴方式， Rose Dior Bagatelle系列也迎來共11件由白金和鑽石打造的新作：時髦的單邊耳釘耳環，還有自耳垂延伸至耳廓的垂墜款式，指間戒、開放式手鐲、配有飾扣的精緻項鍊等，玩興十足地讓配戴者縱情於混搭遊戲。猶如高級訂製服飾帶般刻畫玫瑰長莖的Bois de Rose則首度推出手鐲，以白金、玫瑰金或黃金鑿刻，飾以鑽石晶霜或裸呈，精巧地環繞著女性及男性的腕際。

Dior全新珠寶大使Elizabeth Debicki演繹最新La Rose Dior珠寶系列。圖／DIOR提供
Dior全新珠寶大使Elizabeth Debicki演繹最新La Rose Dior珠寶系列。圖／DIOR提供
玫瑰是迪奧先生最鍾情的花朵。圖／DIOR提供
玫瑰是迪奧先生最鍾情的花朵。圖／DIOR提供
Rose Dior Couture全系列以玫瑰金和鑽石製作。圖／DIOR提供
Rose Dior Couture全系列以玫瑰金和鑽石製作。圖／DIOR提供
Rose Dior Couture玫瑰金鑽石戒指，18萬7,000元。圖／DIOR提供
Rose Dior Couture玫瑰金鑽石戒指，18萬7,000元。圖／DIOR提供
Rose Dior Couture是Dior珠寶花園中最新品種的玫瑰。圖／DIOR提供
Rose Dior Couture是Dior珠寶花園中最新品種的玫瑰。圖／DIOR提供
Rose Dior Couture玫瑰金鑽石耳環，29萬元。圖／DIOR提供
Rose Dior Couture玫瑰金鑽石耳環，29萬元。圖／DIOR提供
Rose Dior Bagatelle白K金鑽石單只耳環，44萬5,000元。圖／DIOR提供
Rose Dior Bagatelle白K金鑽石單只耳環，44萬5,000元。圖／DIOR提供
Rose Dior Bagatelle白K金鑽石手鐲，86萬元。圖／DIOR提供
Rose Dior Bagatelle白K金鑽石手鐲，86萬元。圖／DIOR提供
Rose Dior Couture玫瑰金鑽石戒指，12萬8,000元。圖／DIOR提供
Rose Dior Couture玫瑰金鑽石戒指，12萬8,000元。圖／DIOR提供
Rose Dior Couture玫瑰金鑽石項鍊，12萬5,000元。圖／DIOR提供
Rose Dior Couture玫瑰金鑽石項鍊，12萬5,000元。圖／DIOR提供
Bois de Rose白K金手環，25萬5,000元。圖／DIOR提供
Bois de Rose白K金手環，25萬5,000元。圖／DIOR提供
Rose Dior Couture玫瑰金鑽石項鍊，82,000元。圖／DIOR提供
Rose Dior Couture玫瑰金鑽石項鍊，82,000元。圖／DIOR提供
Dior全新珠寶大使Elizabeth Debicki演繹最新La Rose Dior珠寶系列。圖／DIOR提供
Dior全新珠寶大使Elizabeth Debicki演繹最新La Rose Dior珠寶系列。圖／DIOR提供

Dior 珠寶 鑽石

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