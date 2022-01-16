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Dior玫瑰盛開新品種 指間戒、單邊耳環混搭玩起來
玫瑰是迪奧（Dior）品牌創辦人Christian Dior最鍾愛的花卉。他童年時在諾曼第Granville的Rhumbs別墅的回憶，就是花園綴滿玫瑰的花壇及拱門；這些豐滿優雅的花朵，滋養了他的美學品味，也成為迪奧高級訂製服上永遠盛開的主題。品牌的高級珠寶創意總監Victoire de Castellane，將這對玫瑰的熱愛，透過珍貴的金屬與寶石體現，從莖柄到繁茂的花瓣，此些精妙絕倫的迪奧花朵，開綻成Bois de Rose、Rose Dior Bagatelle與Rose Dior Pré Catelan系列各式姿態迥異的美麗品種。而今，這座珠寶花園迎來第四種全新新品種玫瑰：Rose Dior Couture。
正如其名，Rose Dior Couture集結了玫瑰與高級訂製服兩大迪奧先生所摯愛的主題；在Victoire de Castellane的巧思下，新系列共9件珠寶以玫瑰金與鑽石創作，擷取鮮嫩初綻的花蕾為花型靈感，以童稚的手筆勾勒出生動活潑的線條，透過細膩的拋光工藝體現織物花朵的絲滑，呈現洋裝或晚禮服上的印花、刺繡和錦緞玫瑰。
同時，隨著珠寶演進出全新的配戴方式， Rose Dior Bagatelle系列也迎來共11件由白金和鑽石打造的新作：時髦的單邊耳釘耳環，還有自耳垂延伸至耳廓的垂墜款式，指間戒、開放式手鐲、配有飾扣的精緻項鍊等，玩興十足地讓配戴者縱情於混搭遊戲。猶如高級訂製服飾帶般刻畫玫瑰長莖的Bois de Rose則首度推出手鐲，以白金、玫瑰金或黃金鑿刻，飾以鑽石晶霜或裸呈，精巧地環繞著女性及男性的腕際。
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