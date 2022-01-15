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MIDO巧獻情人禮 藍色面盤鑽表甜而不膩四萬有找
隨著時間邁入一月中旬，情人節也將在不到一個月後、甜蜜登場。瑞士鐘表品牌美度（MIDO）今年推出Baroncelli Signature系列情人對表，以低調、經典的設計，透過尺存的差異、色彩與材質的呼應，擺脫老套的情人節設計，為普天有情人獻上一段精巧雋永的時光印記。
美度的Barocelli Signature系列表款，本次共有兩種材質、尺寸與三種不同的表帶選擇，同時表款各使用了Caliber 80或Caliber 48自動上鍊機芯，並具有較佳抗磁力的鈦合金Nivachron®游絲，自動盤則裝飾有日內瓦波紋和Mido品牌標示。PVD玫瑰金不鏽鋼表殼將有39與30毫米兩種尺寸、並同樣搭配上黑色小牛皮鱷魚壓紋皮表帶，價格都在三萬元以內有找，而精鋼表殼、表帶的款式則搭配上藍色面盤，同樣具有39與30毫米兩種尺寸，價格則皆為27,000元。表款面盤並加以巴黎釘紋、如絲綢般的太陽紋打磨修飾，讓閱讀時間簡約、大方，但又富細節的修飾精湛之美。
同時美度再提供了女表的第三種選擇：PVD玫瑰金的30毫米精鋼表殼搭配棕色小牛皮鱷魚壓紋皮表帶，面盤更鑲嵌上12顆鑽石總重約0.06克拉。讓女表兼顧閃耀光芒之餘，也可以和男友的表款同中求異、合而不同，或就是戀情長久維持的時光秘訣了。
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