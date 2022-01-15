乾冷天狂冒細紋！保養要用無防腐劑 FANCL逆齡有新品

乾冷的天氣之下，若是沒有好好注意保濕，許多人的肌膚開始出現小細紋，這時如果保養品沒有好好選擇，反而更容易讓肌膚受損，越保養越差。其實冬天，正式抗老保養的最佳時機，選擇正確的保養品，特別注意不含防腐劑，並從加強保溼開始，讓肌膚能有感修護。

根據FANCL日本研究所指出，保養品中的防腐劑，是造成細胞老化、膠原蛋白結構鬆弛的原因之一，而新推出的逆齡賦活肌底液、逆齡賦活乳液，就不含防腐劑，加入玫瑰煥活成長精華、葡萄嫩芽精華、香甜豌豆花精華，讓肌膚啟動年輕循環，特別能對抗乾冷天氣的保養。

肌底液與乳液特別針對熟齡肌膚，加強保濕與鎖水，並運用滲透科技與親膚性極高的潤護油，為膚質補水、補油，對抗老化細紋，整體散發光采感。

FANCL逆齡賦活肌底液中，採用高效滲透雙微囊科技，先有迅速滲透微囊，一抹就能讓肌膚快速補水，而緩釋滲透微囊則慢慢釋放精華，讓肌膚吸收後，長效保持水嫩感，搭配柔膚膠原蛋白與其他精華成分，強化肌膚的新生力。