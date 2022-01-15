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影/陽明山平菁街櫻花巷 寒櫻綻放了

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
粉紅色的櫻花早就佈滿了整個櫻花巷，吸引不少市民前往賞櫻。記者黃義書／攝影
粉紅色的櫻花早就佈滿了整個櫻花巷，吸引不少市民前往賞櫻。記者黃義書／攝影

本月11日起寒流來襲，到今天已逐漸回溫，此波寒流來襲前，在陽明山平菁街42巷的寒櫻，較去年提早了半個月悄悄的綻放了，成了首波的賞櫻景點。雖然目前只約開了八成左右的寒櫻，但粉紅色的櫻花早就佈滿了整個櫻花巷，吸引不少市民前往賞櫻。

到訪的民眾，不分男女老少舉高手機狂拍櫻花，深怕漏失的美景；或就著光線在開滿紛紅色的櫻花樹前騷首弄姿和櫻花合影，還有Coser（從事COSPLAY的玩家），演繹著喜愛的「角色」前來拍照。

為應因前來賞櫻的人潮，當地派出所將自1月15日起至櫻花季結束，約二周的時間進行交通管制。禁止車輛、機車進入平菁街42巷，而平菁街上也加強取締違規停車的車輛。員警表示，平菁街沒有停車場，路邊也大都劃紅線，沒有停車空間，最好是把車停在山下，搭303公車或是小19公車前往。並強調違停一定取締，無論是誰都沒有例外。

對於賞櫻的民眾有何建議? 員警半開玩笑說：不要來、不要來、不要來! 我們真的很累!

更完整的圖片、影音：https://vip.udn.com/vip/story/121160/6035637?from=vipudn_main_cate

Coser（從事COSPLAY的玩家）身著華麗的服裝，演繹著喜愛的「角色」前來拍照。記者黃義書／攝影
Coser（從事COSPLAY的玩家）身著華麗的服裝，演繹著喜愛的「角色」前來拍照。記者黃義書／攝影
陽明山平菁街42巷的寒櫻，較去年提早了半個月悄悄的綻放了。記者黃義書／攝影
陽明山平菁街42巷的寒櫻，較去年提早了半個月悄悄的綻放了。記者黃義書／攝影
陽明山平菁街42巷的寒櫻，較去年提早了半個月悄悄的綻放了，成了首波的賞櫻景點。
陽明山平菁街42巷的寒櫻，較去年提早了半個月悄悄的綻放了，成了首波的賞櫻景點。
陽明山平菁街42巷的寒櫻，悄悄的綻放了。記者黃義書／攝影
陽明山平菁街42巷的寒櫻，悄悄的綻放了。記者黃義書／攝影
粉紅色的櫻花早就佈滿了整個櫻花巷，吸引不少市民前往賞櫻。記者黃義書／攝影
粉紅色的櫻花早就佈滿了整個櫻花巷，吸引不少市民前往賞櫻。記者黃義書／攝影

櫻花季 賞櫻 寒流

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