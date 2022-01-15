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年菜外帶戰！黑橋牌推豬肉品項 飯店祭熱菜、中西宅配

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
在台南深耕一甲子的黑橋牌推出「香腸豬肉水晶餃」等多項年菜。記者鄭維真／翻攝
在台南深耕一甲子的黑橋牌推出「香腸豬肉水晶餃」等多項年菜。記者鄭維真／翻攝

農曆過年將至，加上疫情升溫，餐飲業年菜外帶再闢戰場，在台南深耕一甲子的黑橋牌今年推出香腸豬肉水晶餃、櫻花蝦干貝蘿蔔糕等多項年菜，台南大員皇冠假日酒店主打「熱年菜」外帶，台南晶英酒店則首推「中西合璧」冷凍宅配團圓年菜，迎接年節冰箱卡位戰。

有肉品專家之稱的黑橋牌今年推出多項年菜，包括象徵「吉祥如意、福壽雙全」的烏參干貝佛跳牆，選用特選黑玉參、南日鮑、干貝、酥炸排骨與銀杏等高級食材，經過10多道工序與長時間細火慢燉。香腸豬肉水晶餃則是包香腸、筍丁、豬肉；櫻花蝦干貝蘿蔔糕內含櫻花蝦及生食級干貝絲。肉包則有「鹹包金、甜包銀」之意，外皮以牛奶製作，包著香腸、豬肉、香菇及鹹香蛋黃增添豐富口感。

台南大員皇冠假日酒店推出熱年菜，讓消費者在除夕當天帶回家，「港式盆菜—盆滿缽滿」象徵福氣慶團圓，外帶附贈黑砂鍋，業者表示，雖然傳統盆菜是以木盆盛裝，但目前改用陶盆，方便食用之前加熱。「煙燻雪花牛」象徵犇牛開鴻運，選用上等美國去骨牛小排，以八角、香葉等中式香料加上特製醬汁慢火滷製，最後再以烏龍茶葉、糖、麵粉等煙燻20分鐘上色。

台南晶英酒店則推「包羅天賜土雞鍋」、「福虎生風年菜組」、西式「美國爐烤肋眼牛排」與「蜜汁橙香火腿重量餐」，並有「晶虎富迎圍爐宴」冷凍宅配年菜，老饕連年欽點的府城八寶甜芋泥也開賣。

年菜 晶英酒店 台南

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