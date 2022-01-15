IWC大飛行員月獨享高雄 3D巨型電子看板同步全球玩創意

無邊無際的天空與飛行總讓人嚮往，而飛行員配戴的手表更常帶來了勇敢與遼闊的冒險印象。萬國表（IWC）的大飛行員（Big Pilot）系列在愛好者口中又有「大飛」的膩稱，品牌去年曾將Big Pilot 43大飛行員腕表以富有街頭風格的3D手繪壁畫或巨型電子看板，「空降」於全球10個以上知名城市，品牌近日則宣布將在高雄義享天地，以巨型的3D電子螢幕，重現大飛行員的無畏與壯闊氣勢，時間長達30日，堪稱大飛行「月」。

IWC最早從1936年開始生產飛行員系列，而「大型飛行員腕表」多具備清楚可閱讀的面盤設計元素，以及41或43毫米以上的寬闊面盤，因而又在收藏家、愛好者口中有「大飛」的趣稱，近期品牌並推出包含虎年限定的紅色飛行員計時腕表、大型飛行員腕表43「噴火戰機」青銅特別版，都是人氣話題款式。