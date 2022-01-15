快訊

直播／今新增6本土案例、境外移入72例 無新增死亡

F16V殉職飛官陳奕 家人失事海域招魂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IWC大飛行員月獨享高雄 3D巨型電子看板同步全球玩創意

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
IWC將於高雄義享天地外，以「Out of the Box」為訴求，播出IWC Big Pilot 43的宣傳影片，帶來跳脫框架、勇敢突破的意涵。圖 / IWC提供
IWC將於高雄義享天地外，以「Out of the Box」為訴求，播出IWC Big Pilot 43的宣傳影片，帶來跳脫框架、勇敢突破的意涵。圖 / IWC提供

無邊無際的天空與飛行總讓人嚮往，而飛行員配戴的手表更常帶來了勇敢與遼闊的冒險印象。萬國表（IWC）的大飛行員（Big Pilot）系列在愛好者口中又有「大飛」的膩稱，品牌去年曾將Big Pilot 43大飛行員腕表以富有街頭風格的3D手繪壁畫或巨型電子看板，「空降」於全球10個以上知名城市，品牌近日則宣布將在高雄義享天地，以巨型的3D電子螢幕，重現大飛行員的無畏與壯闊氣勢，時間長達30日，堪稱大飛行「月」。

IWC最早從1936年開始生產飛行員系列，而「大型飛行員腕表」多具備清楚可閱讀的面盤設計元素，以及41或43毫米以上的寬闊面盤，因而又在收藏家、愛好者口中有「大飛」的趣稱，近期品牌並推出包含虎年限定的紅色飛行員計時腕表、大型飛行員腕表43「噴火戰機」青銅特別版，都是人氣話題款式。

而本次的宣傳訴求「Out of the Box」正有跳脫框架、勇敢突破的意涵，正與大飛行員腕表背後代表的意念不謀而合，所選擇的地點也在於南台灣高雄義享天地戶外看板輪播，並與IWC高雄義享專賣店將在1月17日開展的飛行員歷史表展，提前暖身、再掀話題。同時壯觀的3D巨型電子看板將在1月16日開始，持續至2月15日為止，並採輪播形式。

IWC 大型飛行員腕表43「噴火戰機」青銅特別版，價格店洽。圖 / IWC提供
IWC 大型飛行員腕表43「噴火戰機」青銅特別版，價格店洽。圖 / IWC提供
去年開幕的IWC高雄義享專賣店，裝潢設計並融入在地元素，例如帶有亞洲風情的紙燈籠、寬3.6公尺長1.3公尺的寬敞LED螢幕，展現IWC對南台灣市場的長遠信心。圖 / IWC提供
去年開幕的IWC高雄義享專賣店，裝潢設計並融入在地元素，例如帶有亞洲風情的紙燈籠、寬3.6公尺長1.3公尺的寬敞LED螢幕，展現IWC對南台灣市場的長遠信心。圖 / IWC提供
IWC日前推出2022虎年主題的紅色面盤飛行員計時腕表，並將老虎藏於機芯背面的自動盤上。圖 / IWC提供
IWC日前推出2022虎年主題的紅色面盤飛行員計時腕表，並將老虎藏於機芯背面的自動盤上。圖 / IWC提供

腕表 品牌 戰機

延伸閱讀

欣陸高雄水資源中心完工

高雄血庫存量全台最低 醫療用血量不足四天

高雄推食旅地圖 56家餐酒館邁向米其林摘星之路

中鼎綠色工程再添實績 高雄臨海水資中心完工

相關新聞

年菜外帶戰！黑橋牌推豬肉品項 飯店祭熱菜、中西宅配

農曆過年將至，加上疫情升溫，餐飲業年菜外帶再闢戰場，在台南深耕一甲子的黑橋牌今年推出香腸豬肉水晶餃、櫻花蝦干貝蘿蔔糕等多...

影／人間國寶！饒慶鈴：她讓更多人認識台東認識排灣族

台東縣排灣族刺繡工藝師陳利友妹，刺繡作品利用排灣族8種技法和日治時期刺繡手藝，揉合部落文化、記憶，展現傳統及神話傳說，被...

IWC大飛行員月獨享高雄 3D巨型電子看板同步全球玩創意

無邊無際的天空與飛行總讓人嚮往，而飛行員配戴的手表更常帶來了勇敢與遼闊的冒險印象。萬國表（IWC）的大飛行員（Big P...

品酒遊條通「華燈初上」旅遊版！晶華酒店管家帶你玩

「華燈初上」熱力不斷，不僅劇情討論度爆表，劇中出現過的條通場景也登上熱搜榜。緊鄰劇中林森條通商圈的台北晶華酒店搶搭這波熱...

住一晚58萬！晶英國際行館「一日國王」情人節限定開賣

睽違20年的台灣燈會將要重返高雄，2月1日起、以「光」串連愛河沿岸至灣區海洋流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心雙主場，...

學生專屬！六福村寒假優惠價550元 隱藏版玩法曝光

寒假即將到來，六福村即日起至2月13日推出學生優惠專案，現場購票並出示本人學生證，即可享有優惠票價550元(原價899元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。