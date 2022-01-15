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IWC大飛行員月獨享高雄 3D巨型電子看板同步全球玩創意
無邊無際的天空與飛行總讓人嚮往，而飛行員配戴的手表更常帶來了勇敢與遼闊的冒險印象。萬國表（IWC）的大飛行員（Big Pilot）系列在愛好者口中又有「大飛」的膩稱，品牌去年曾將Big Pilot 43大飛行員腕表以富有街頭風格的3D手繪壁畫或巨型電子看板，「空降」於全球10個以上知名城市，品牌近日則宣布將在高雄義享天地，以巨型的3D電子螢幕，重現大飛行員的無畏與壯闊氣勢，時間長達30日，堪稱大飛行「月」。
IWC最早從1936年開始生產飛行員系列，而「大型飛行員腕表」多具備清楚可閱讀的面盤設計元素，以及41或43毫米以上的寬闊面盤，因而又在收藏家、愛好者口中有「大飛」的趣稱，近期品牌並推出包含虎年限定的紅色飛行員計時腕表、大型飛行員腕表43「噴火戰機」青銅特別版，都是人氣話題款式。
而本次的宣傳訴求「Out of the Box」正有跳脫框架、勇敢突破的意涵，正與大飛行員腕表背後代表的意念不謀而合，所選擇的地點也在於南台灣高雄義享天地戶外看板輪播，並與IWC高雄義享專賣店將在1月17日開展的飛行員歷史表展，提前暖身、再掀話題。同時壯觀的3D巨型電子看板將在1月16日開始，持續至2月15日為止，並採輪播形式。
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