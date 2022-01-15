影／人間國寶！饒慶鈴：她讓更多人認識台東認識排灣族
台東縣排灣族刺繡工藝師陳利友妹，刺繡作品利用排灣族8種技法和日治時期刺繡手藝，揉合部落文化、記憶，展現傳統及神話傳說，被封為台東人間國寶，即日起在縣立藝文中心辦個展，她坦言「刺繡困難、拆線更麻煩」現在已傳承2個學生，只要有人願意學會傾力傳授。
台東縣府文化處透過台東大學等單位協助，委本月13至27日，在文化處藝文中心1樓展覽室，舉辦「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」，今天舉辦開幕茶會，台東縣長饒慶鈴特別穿上陳利友妹為她織繡的上衣出席，太麻里鄉長王仁及多名議員都到場慶賀，陳利友妹也為大家導覽、說明作品特色。
縣長饒慶鈴表示，去年參加健康城市頒獎，就是穿這身上這套上衣出席，上衣的美麗刺繡紋創作，讓現場每個人都好奇，怎麼有這麼美麗的衣服，透過這件衣服讓她成為全場的焦點，也讓更多人認識台東、認識排灣族。
「早期作品抽象，現在比較具象！亅78歲陳利友妹說，縣長身上穿的上衣背心，前後製作了1年才完成，時代變遷，愈來愈少人會刺繡，很擔心排灣族刺繡失傳，讓她壓力越來越大，希望藉由這次展出，讓更多人看見台灣族的美麗刺繡，吸引更多人學習。
陳利友妹家住太麻里鄉排灣族大王部落，去年獲文化部登錄為重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者 。
台東縣政府為她舉辦「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」，她的作品融合排灣族技法和日本統治時期刺繡手藝，配色鮮豔奪目，一雙巧手將祖靈像圖紋、人頭紋、太陽紋等等各種紋樣融入刺繡創作，深具東排灣文化特色，呈現族群發展軌跡及部落人文風貌。
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