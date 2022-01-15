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品酒遊條通「華燈初上」旅遊版！晶華酒店管家帶你玩

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
華燈初上劇中日式酒店「光 HIKARI」，取景地點即是位於台北市林森北路條通內的「Sugar Bar」酒吧。圖／晶華酒店提供
華燈初上劇中日式酒店「光 HIKARI」，取景地點即是位於台北市林森北路條通內的「Sugar Bar」酒吧。圖／晶華酒店提供

華燈初上」熱力不斷，不僅劇情討論度爆表，劇中出現過的條通場景也登上熱搜榜。緊鄰劇中林森條通商圈的台北晶華酒店搶搭這波熱潮，即日起至1月30日將住房結合片中場景導覽、條通文化體驗，以及美酒品酩等活動，推出「晶‧華燈初上」住房優惠專案；台中豐邑Moxy酒店則重現「華燈初上」的經典場景，邀民眾一起復古過新年。

「華燈初上」描寫的是80年代台北條通日式酒店的故事，延伸出80年代的華麗穿搭、濃厚時代感的場景，都成為劇迷們熱烈討論的話題，劇中的日式酒店「光 HIKARI」，取景地點即是位於台北市林森北路條通內的「Sugar Bar」酒吧，已成為熱門的打卡景點。

條通在日治時期稱為「大正町」，主要是日本官員的宿舍區，分為一條通至十條通，現今的長安東路為四條通，劃分以南的一、二、三條通，單純是安身立命的新移民，而以北的五、 六、七、八、九條通，則是酒酣耳熱的溫柔鄉。

晶華酒店此次推出的「晶‧華燈初上」住房專案，將由館內的日籍管家帶領房客遊覽片中的人氣場景，加價另可享專業沙龍打造80年代主題妝髮造型。此外，也包含劇中主角飲用的威士忌品酩時光，以及由日本酒客喝完酒後都會來一碗拉麵的習慣、衍生而出的晶華冠軍牛肉麵晚餐組合。專案兩人成行、每人3,990元起，加購高鐵車票享8折優惠。可上官網查詢：www.regenttaiwan.com，或電：02-2523-8000轉訂房組。

台中豐邑Moxy酒店也化作華燈初上場景，將時光倒轉至80年代條通復古布置。1月29日至2月1日推出「偎圍爐Hearty Hot Pot」火鍋專案，可在華美的經典場景中享用美食；鍋物共有5種主餐選擇，每鍋附贈一口杯酒，可依個人喜好暢快乾杯、火熱暖胃，或將一口杯酒入鍋烹煮，讓鍋物更添風味。電話：04-3600-7000。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

晚餐是由日本酒客喝完酒後，都會來一碗拉麵的習慣、衍生而出的晶華冠軍牛肉麵晚餐組合。圖／晶華酒店提供
晚餐是由日本酒客喝完酒後，都會來一碗拉麵的習慣、衍生而出的晶華冠軍牛肉麵晚餐組合。圖／晶華酒店提供
台中豐邑Moxy酒店重現「華燈初上」經典場景。圖／ 台中豐邑Moxy酒店提供
台中豐邑Moxy酒店重現「華燈初上」經典場景。圖／ 台中豐邑Moxy酒店提供
「晶華燈初上」專案，將由熟知條通文化的日籍管家帶領房客走訪、認識在地文化。圖／晶華酒店提供
「晶華燈初上」專案，將由熟知條通文化的日籍管家帶領房客走訪、認識在地文化。圖／晶華酒店提供

酒店 華燈初上 日本

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