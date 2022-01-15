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住一晚58萬！晶英國際行館「一日國王」情人節限定開賣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
隔日可享房內早餐及延遲退房等專屬禮遇。圖／晶英國際行館提供
隔日可享房內早餐及延遲退房等專屬禮遇。圖／晶英國際行館提供

睽違20年的台灣燈會將要重返高雄，2月1日起、以「光」串連愛河沿岸至灣區海洋流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心雙主場，堪稱是史上最大規模的燈會展演活動，從農曆春節連假到情人節。晶英國際行館也以豪華陣容推出年度限量、僅此一間「58萬元」的頂級客房專案，奢華搶市。

專案時間為2月12日至2月14日情人節期間擇一晚，入住全台最大總統行館、登船遨遊亞洲新灣區，並且安排在Ukai-tei Kaohsiung頂級私人包廂品嘗極上無菜單料理，以及特別訂製的客房迎賓禮及備品、24小時私人管家司機等專屬禮遇，1月19日限時獨家開賣。

位於奢華酒店一級戰區、步行即可抵達高雄港灣沿岸的晶英國際行館，首次將全台最大、面積207坪的全樓層總統行館，結合亞灣區76呎遊艇巡航行程，以國王尊榮的至高標準、呈獻史上最華麗客房專案。

除了行館禮賓司、貴賓服務、客房、餐飲等一線服務團隊，登船遊港時，還有樂團演奏、舒心午茶；客房專屬備品有金線刺繡縫製專屬姓名的浴袍組，並備有日本夢幻美酒獺祭旭酒造最高等級酒款磨之先驅、晶英國際行館開幕紀念紅白酒與情人節浪漫花束等，隔日再享房內早餐及延遲退房等專屬禮遇。

頂級旅宿的行程中，最大亮點莫過於享受極致餐飲的感動。晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung除了是UKAI在海外的首間據點，更是自1964年創立以來首度同時將三種不同飲食型態共同呈現的餐廳，名廚聯手於VVIP隱密私人包廂料理舞台展演UKAI極上無菜單料理。相關資訊可電洽：07-9730100。

晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung頂級私人VVIP包廂。圖／晶英國際行館提供
晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung頂級私人VVIP包廂。圖／晶英國際行館提供
晶英國際行館結合亞灣區76呎遊艇巡航行程，以國王尊榮待遇為至高標準，呈獻史上最華麗客房專案。圖／晶英國際行館提供
晶英國際行館結合亞灣區76呎遊艇巡航行程，以國王尊榮待遇為至高標準，呈獻史上最華麗客房專案。圖／晶英國際行館提供
登船遊港時，還有樂團演奏、舒心午茶，享受美好的海上時光。圖／晶英國際行館提供
登船遊港時，還有樂團演奏、舒心午茶，享受美好的海上時光。圖／晶英國際行館提供

英國 情人節 台灣燈會

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