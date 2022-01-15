網購年菜夯 消保官籲慎選：生鮮食品無法7天無條件退貨

農曆春節將到，許多人網購年節食品，消保官提醒，年節網購年菜、食材很常見，尤其疫情下網購更夯，呼籲慎選有信譽的商家或平台，到貨時要立即檢查，生鮮食品網購不適用7天無條件退貨條款，除非食品、食材有瑕疵或過期，應立即拍照錄影存證，才能要求業者退貨。

台中市法制局長李善植說，網購年節食品要留意賣家資訊，收到商品時，要先注意保存期限、保存狀況，如果逾期或冷凍產品有脫水狀況等，應該立即拍照錄影存證，並向業者要求退貨、退款或重寄商品。

李善植說，一般網購有7天無條件解約期，但生鮮食品屬於例外狀況，消費者沒有7天無條件退貨的權利，除非商品有瑕疵才能提出要求，請消費者要格外注意。

台中市法制局主任消保官康馨壬說，農曆年應景的年菜、生鮮食材或蛋糕甜點等，屬於保存期限較短、容易變質腐敗的產品，都無法主張7天無條件退貨的，建議消費者收到商品後，應立即拆封檢查，過去曾有人等到要烹煮才拆，才發現買到瑕疵商品。

康馨壬說，曾有民眾網購冷凍食材，到貨時發現已經失溫退冰，食材也有問題，因為宅配業者是食品商所選擇，這也屬於商品瑕疵範圍，可要求食品廠商退貨；消費者也要注意一頁式網站，常有冒用知名品牌的問題，下單購買前多留意。