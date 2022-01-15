台鐵EMU3000型商務艙餐點排行榜 限定版台鐵便當完勝

台鐵全新自強號EMU3000型，上月29日正式上線營運。台鐵局說，檢視騰雲座艙（商務艙）預選餐點，發現台鐵便當以超過五成的預訂率，獲得餐飲首選殊榮。

台鐵說，騰雲座預選餐點數量排行榜（1月12日撈取，自去年12月29日到至今年2月9日訂票資料），總共有6320次旅客選擇，其中「最經典且無可取代的味覺記憶-台鐵便當」以52.7%獲得壓倒性的勝利。其次是不分軒輊的微熱山丘鳳梨酥及蘋果酥，以及哈根達斯冰淇淋。

台鐵說，預選飲品數量排行榜部分，則由星巴克特濃咖啡拿鐵36%與騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水，分居第一名及第二名。

台鐵說，配合EMU3000型第六車騰雲座艙去年度加入營運，特別選用國內外優質的餐點及飲品，提供搭乘騰雲座艙旅客選擇，旅客可透過「台鐵APP或官網預定騰雲座艙車票」，預定成功的旅客，可預選餐點及飲品，旅客於騰雲座艙坐定後，即有「專人直送」餐點的貼心專屬服務。

台鐵說，騰雲座艙精選的餐點五擇一，包含騰雲座艙限定台鐵便當、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘（鳳梨酥、蘋果酥各一個）、福義軒香辣蘇打餅、或檸檬薄片餅。

飲品四擇一包含星巴克派克市場黑咖啡、特濃咖啡拿鐵、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水或EMU3000型設計款瓶裝水。

台鐵說，限定便當及哈根達斯冰淇淋需事先於APP或官網預定，因考量餐點之賞味期限與食品安全及送餐時效性，以指定開放車次及該車次餐點及飲品派送區間為限。