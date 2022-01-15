快訊

日本17歲少年持刀衝大學聯招東大考場 3人遭砍

獨／擔心兒童Omicron個案暴增 衛福部盤點400床備戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵EMU3000型商務艙餐點排行榜 限定版台鐵便當完勝

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
EMU3000型全新自強號騰雲座艙餐飲首選，限定台鐵便當最受歡迎。圖／台鐵提供
EMU3000型全新自強號騰雲座艙餐飲首選，限定台鐵便當最受歡迎。圖／台鐵提供

台鐵全新自強號EMU3000型，上月29日正式上線營運。台鐵局說，檢視騰雲座艙（商務艙）預選餐點，發現台鐵便當以超過五成的預訂率，獲得餐飲首選殊榮。

台鐵說，騰雲座預選餐點數量排行榜（1月12日撈取，自去年12月29日到至今年2月9日訂票資料），總共有6320次旅客選擇，其中「最經典且無可取代的味覺記憶-台鐵便當」以52.7%獲得壓倒性的勝利。其次是不分軒輊的微熱山丘鳳梨酥及蘋果酥，以及哈根達斯冰淇淋。

台鐵說，預選飲品數量排行榜部分，則由星巴克特濃咖啡拿鐵36%與騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水，分居第一名及第二名。

台鐵說，配合EMU3000型第六車騰雲座艙去年度加入營運，特別選用國內外優質的餐點及飲品，提供搭乘騰雲座艙旅客選擇，旅客可透過「台鐵APP或官網預定騰雲座艙車票」，預定成功的旅客，可預選餐點及飲品，旅客於騰雲座艙坐定後，即有「專人直送」餐點的貼心專屬服務。

台鐵說，騰雲座艙精選的餐點五擇一，包含騰雲座艙限定台鐵便當、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘（鳳梨酥、蘋果酥各一個）、福義軒香辣蘇打餅、或檸檬薄片餅。

飲品四擇一包含星巴克派克市場黑咖啡、特濃咖啡拿鐵、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水或EMU3000型設計款瓶裝水。

台鐵說，限定便當及哈根達斯冰淇淋需事先於APP或官網預定，因考量餐點之賞味期限與食品安全及送餐時效性，以指定開放車次及該車次餐點及飲品派送區間為限。

台鐵說，旅客如未經線上選餐、於車站窗口購票或當日購票者，將以車上實際供應餐點及飲品為準。為讓旅客在用餐時段能享用熱騰騰的台鐵便當，「訂票完成」或「網路付款」後，務必完成線上選餐，讓美味的便當溫暖您美好的旅途。

EMU3000型全新自強號騰雲座艙餐飲首選，限定台鐵便當最受歡迎。圖／台鐵提供
EMU3000型全新自強號騰雲座艙餐飲首選，限定台鐵便當最受歡迎。圖／台鐵提供

台鐵 便當

延伸閱讀

和牛、哈根達斯吃到飽588起 還有「魚子醬和牛壽司」

F16V陸續尋獲殘骸、裝備 飛官恐與機體埋海底

3種角色造型！哈根達斯「小丸子冰淇淋火鍋」超萌現身

台鐵EMU3000首航 騰雲座艙最吸睛

相關新聞

台鐵EMU3000型商務艙餐點排行榜 限定版台鐵便當完勝

台鐵全新自強號EMU3000型，上月29日正式上線營運。台鐵局說，檢視騰雲座艙（商務艙）預選餐點，發現台鐵便當以超過五成...

膠原蛋白怎麼挑？ 熱門品類、口味一次看！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「膠原蛋白」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前三大膠原蛋白品類以及六大膠原蛋白口味網路聲量排行。

用餐送2000折價券！MO-MO、BELLINI、吉進駐遠百竹北

隨著竹北遠百自1月14日起試營運，三澧企業旗下的「MO-MO-PARADISE」、「吉天麩羅」、「BELLINI Pas...

酥炸甜不辣＋銷魂辣粉！大師兄新推「銷魂甜不辣脆片」

繼前次推出「銷魂雞皮餅乾」後，以銷魂拌麵為招牌的「大師兄」，將再於1月17日推出「銷魂甜不辣脆片」，將魚漿含量達50%以...

和牛、哈根達斯吃到飽588起 還有「魚子醬和牛壽司」

旗下已有多個餐飲品牌的馬辣集團，自即日起新推出燒肉吃到飽「夯下去新潮和牛燒肉」。店內採用日式文青風格搭配科技風，並且導入...

宅經濟正夯！護理師轉戰二手精品平台 吸粉25萬人

疫情帶動宅經濟，寵愛女人精品公司創辦人陳匯敏原為醫院護理師，12年前離職回歸家庭，她將蒐藏的精品包投入二手銷售，在臉書上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。