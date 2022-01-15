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用餐送2000折價券！MO-MO、BELLINI、吉進駐遠百竹北

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
MO-MO-PARADISE竹北遠百牧場提供有「和牛饗宴2.0升級版」。圖／三澧企業提供
MO-MO-PARADISE竹北遠百牧場提供有「和牛饗宴2.0升級版」。圖／三澧企業提供

隨著竹北遠百自1月14日起試營運，三澧企業旗下的「MO-MO-PARADISE」、「吉天麩羅」、「BELLINI Pasta Pasta」也共同進駐其中，並自即日起一同推出「環遊三澧・饗美食」好禮雙重送活動

MO-MO-PARADISE竹北遠百牧場除了經典的基本方案外，還採用Fine Dining模式，推出「和牛饗宴2.0升級版」，無限供應澳洲和牛前腿心及三叉肉、美國Prime頂級自然牛肩胛肉等肉品食材，更以位上形式提供「炙燒和牛握壽司」及「一品開胃料理」，每位799元。

創立自2018年的「吉 天婦羅」，則於遠百竹北店開設第2間門市，主打精緻的天婦羅料理，藉由精準的溫度控制，呈現不同食材的特色與滋味。店內供提供天、吉、富等3款套餐，每套680～1,280元不等，另還提供豪華天丼、兒童套餐等選擇。

至於主打東京式義大利料理的BELLINI Pasta Pasta，同樣延續品牌精神，提供蔥香蒜味淡菜蛤蜊麵、燻鮭野菇曙光醬起司麵」、BBQ豬肋排培根番茄麵或香烤牛肉蒜辣起司比薩、瑪格麗特蕃茄起司比薩等餐點，同時還有加入義大利黑米的「義大利黑米鮮蔬起司燉飯」，或是義日跨界的「卡伯納塔豚平燒」等餐點。

為慶祝3品牌共同進駐竹北遠百，即日起至1月18日期間，凡至竹北遠百的BELLINI Pasta Pasta、吉天麩羅或MO-MO-PARADISE消費用餐並成為三澧LINE好友，每位賓客皆可獲得「三澧環遊券」1套，總價值約2,000元。另外針對不同品牌，凡1月31日前用餐並打卡者，可各獲得酥炸薯條佐松露醬、酥炸鮮蝦、特選小菜等贈品。

BELLINI Pasta Pasta主打東京式義大利料理。圖／三澧企業提供
BELLINI Pasta Pasta主打東京式義大利料理。圖／三澧企業提供
「吉 天婦羅」提供有精緻的天婦羅料理。圖／三澧企業提供
「吉 天婦羅」提供有精緻的天婦羅料理。圖／三澧企業提供

義大利 品牌 套餐

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