非典年菜餐酒搭 ROOM by Le Kief X LOUU翻玩食飲體驗

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過年的年菜總帶給人團圓的意象聯想。曾獲亞洲50大酒吧與世界50大酒吧肯定的ROOM by Le Kief近期與保存食品牌LOUU合作，推出最新2022年「NEW YEAR」餐酒搭配新菜單。菜色除了將餃子概念轉化為義大利麵餃，更有宛如fine dining版清粥小菜的高湯鮑魚粥，將西餐中吃，翻玩對年菜的傳統想像。

五道菜色中的主食之一「義大利麵餃」的靈感，是從中國過年習俗的水餃得到啟發使用了油漬香料蕃茄、瑞可塔起司（ricotta）和藍紋乳酪，表面再淋上羅勒油與帕瑪森起司慕斯，食來濃郁飽滿，搭配的調飲則以經典調酒血腥瑪莉為變形，加入了炭烤蕃茄、煙燻威士忌與LOUU的「微辣奶油」。ROOM by Le Kief的負責人易柏翔便表示，這道餐酒的組合其實正是經典披薩「瑪格麗特」的拆解，將起士、乳酪、羅勒、番茄，分別運用於飲品與食品兩造，也是本次菜單中他個人最喜愛的組合。

而另一道主食則將年節氛圍的鹹粥改良再升級，將庶民小點精緻化。以雞高湯熬煮48小時的煲粥米粒幾已融化、入口滑順，並搭配酸度明亮的油漬牛肝箘綜合菇、台灣在地製造的煙燻紅椒臘腸，以及LOUU 2022新品「桂花刺蔥醬漬鮑魚」。其中LOUU創辦人、食物設計師陳小曼並表示，所使用的鮑魚為台灣本地貢寮鮑魚，格外珍貴難得。一旦將三樣小菜同時加入稀飯，還能同時享受Q、彈、脆、滑等不同口感。鹹粥搭配的調飲更以紹興為基底，透過較繁複的製程，降低紹興酒中的雜味，最終再將紹興的醬香賦予沈穩的木質調性、別出心裁。

甜點則是以LOUU「發酵豆腐奶油」打造成法式巴巴蛋糕（baba) 的發酵版、並搭配煙燻威士忌香緹鮮奶油（crème chantilly），調飲則是ROOM特製的波特酒，散發活躍鮮明的小荳蔻、丁香、肉桂等氣息，可純飲、亦可淋上些許於蛋糕表面，創造濕潤、鹹甜混合的複合口感。

由食物設計師陳小曼Slow Chen創立的食物品牌LOUU，主打開罐即食的台灣風土，如油漬酸豆小捲、油漬牛肝箘綜合菇」、油漬馬告章魚等下酒小菜，另有微辣奶油、發酵豆腐奶油等系列產品，去年並曾於聯合報系500輯「500案內所」選物店中、快閃登場。本次除了與ROOM by Le Kief合作，LOUU並推出東方新年節慶的「山海禮盒」，包含宜蘭陳阿公米、乾熟工廠煙燻紅椒臘腸，以及品牌新品「桂花刺蔥醬漬鮑魚」與油漬牛肝箘綜合菇、昆布鯷魚高湯材料包、明信片與紅包袋（6個），禮盒再附上食譜卡與昆布鯷魚高湯材料包，可打造成中式鮑魚粥或西式燉飯，同時外包裝再與插畫家周依Chou Yi合作，由藝術家為LOUU創作了一幅線條圓潤、色彩輕盈的多彩插畫，亦可當成春聯使用。

而本次ROOM by Le Kief與LOUU的「New Year」餐酒搭菜單，將從2022年1月7日起供應至2月26日為止，時間為每周四至六、晚上7點至9點半，套餐包含五道菜點與五杯調飲，每人（套）為2,100元另加一成服務費，晚上10點至凌晨2點則為單點形式。

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