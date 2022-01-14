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酥炸甜不辣＋銷魂辣粉！大師兄新推「銷魂甜不辣脆片」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
大師兄「銷魂甜不辣脆片」原價189元，限時嘗鮮價149元。圖／大師兄提供
大師兄「銷魂甜不辣脆片」原價189元，限時嘗鮮價149元。圖／大師兄提供

繼前次推出「銷魂雞皮餅乾」後，以銷魂拌麵為招牌的「大師兄」，將再於1月17日推出「銷魂甜不辣脆片」，將魚漿含量達50%以上的甜不辣，化身成為酥脆餅乾片，並且再加上銷魂辣粉調味，帶來刺激辛辣的爽快開胃感。除了有上市嘗鮮價外，還有搭配銷魂雞皮餅乾的雙喜組合，可享現省90的組合價。

大師兄本次推出的「銷魂甜不辣脆片」，使用原片的手工製甜不辣製成，厚薄適中，並加入有狗母魚、白帶魚等魚類魚漿，魚漿含量達50%以上。關鍵的調味，則是以數十種辣椒、蔬果、中藥材調製的招牌銷魂辣油為基底，研磨成粉後再灑在甜不辣脆片上，為脆片帶來辛香滋味，同時突顯出本身的大海風味與酥脆口感，正適合作為春節的解饞零嘴。

銷魂甜不辣脆片自1月17日於各電商平台開始販售，原價189元，限時嘗鮮價149元；另外還有「銷魂雞皮餅乾＋銷魂甜不辣脆片」的雙喜組合，原價398元，優惠價308元，另外還有買1包現折10元的優惠，最高可現折50元。

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