和牛、哈根達斯吃到飽588起 還有「魚子醬和牛壽司」

旗下已有多個餐飲品牌的馬辣集團，自即日起新推出燒肉吃到飽「夯下去新潮和牛燒肉」。店內採用日式文青風格搭配科技風，並且導入「智能高速磁力列車」協助送餐，並提供26種肉品、11款海鮮，還有近50款時蔬、小菜以及哈跟達斯、莫凡彼冰淇淋，共計近百種食材通通都是無限供應，最低588元就能輕鬆享用。為慶祝新店開幕，參與打卡有機會抽中免費餐券，還可享食材免費升級優惠。

「夯下去」位於台北西門町商圈，依照食材等級區分每人588、788、988與1,288元起。其中最頂級的方案中，可無限品嚐美國安格斯黑牛無骨牛小排、厚切牛舌等26種肉品，還有海虎蝦、北海道帆立貝、生食級大干貝、天使紅蝦等海鮮食材。至於入門款的基本方案中，也可以享受得到美國特級牛胸腹牛排、美國CAB特級安格斯黑牛等多種肉品，奢簡由人。

除了透過高低雙軌道的「智能高速磁力列車」協助送餐之外，夯下去也提供「桌邊現切牛排」的服務。另外也有豐富的時蔬、烤物、8款哈根達斯冰淇淋、8款莫凡彼冰淇淋，以及多款茶飲、氣泡飲與豐富的酒水，通通採無限量供應。

除了燒烤部份外，夯下去也主打多變化的和牛料理。不論選擇何種方案，均可享受「極上和牛黑咖哩」、「麻辣和牛地獄拉麵」、「特濃豚骨和牛丸拉麵」與「極上和牛石鍋飯」。另針對方案不同，還可升級「金箔魚子醬炙燒和牛握」、「澳洲冠軍黑毛和牛肉片」與「極上和牛橫膈膜」等和牛餐點。其中「金箔魚子醬炙燒和牛握」是以火槍高溫直噴和牛肉片並淋上特製醬汁，再加上德國EMBORG的Lumpfish魚子醬、每公斤要價10.5萬元的日本金澤縣產食用金箔片點綴，豪華感十足。

為慶祝「夯下去」新店開幕，即日起至2月28日，只要官方粉絲團活動並分享當日用餐照，就有機會抽中免費餐券；參與五星好評則送「隱藏版菜單－伊比利松阪豬」1份；加入官方LINE還有「雲林北港烏魚子」。當月壽星提前至少1日訂位並選擇988元以上價位方案並參與打卡活動，打卡並公開分享，同行者可升級「美國見島極上和牛嫩肩沙朗」吃到飽。

【夯下去 新潮和牛燒肉】

地址：台北市萬華區漢中街36號2樓