LV全新智能表蘋果認證iPhone可 「山河令」龔俊搶先戴

法國精品指標品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出第三代智能腕表Tambour Horizon Light Up，整體設計經過重新構思改造，搭載客製化作業系統，巧妙融合藝術與科技，為高端智能腕表設下全新奢華里程碑。

44毫米的Tambour Horizon Light Up，採用原版Tambour腕表最為人熟悉的輪廓和凸面表殼剖面鑲崁於智能Horizon之中，搭配弧形藍寶石玻璃螢幕，彷彿面邊緣傾瀉而下的無邊泳池，光滑表緣上的Monogram環後方裝設24個微型LED燈，一旦腕表啟用或收到通知時，就會閃爍萬花筒般的彩色動畫。

Tambour Horizon Light Up共推出三個版本：亮面精鋼、霧面黑和霧面棕，黑色和棕色型號均採用高端PVD表面處理，黑色款式搭配對比鮮明的鈦金屬表冠和表耳，營造出別緻的時尚外觀。

表盤的顯示圖案，可採隨顯螢幕、搭配心情、外觀或場合的輕鬆客製化。內置表盤配置共提供8選擇，包括向品牌標誌性的早期旅行箱致敬的條紋動畫，以及當紅吉祥物 Vivienne的款式。每種畫面均可配置為內含11種大膽新漸層色調的彩虹，可以自己喜歡的字體和顏色新增自己的姓名首字母。無論如何配置，一旦啟用就會閃耀著專屬的獨特LED動畫。路易威登更表示未來將配合合作、季節、時裝秀，以及聖誕節、農曆新年和情人節重要節日，推出更多表盤選擇。

Tambour Horizon Light Up不僅在外觀上、內部高科技裝置與作業系統都滿足奢華智能腕表的高規格。專屬作業系統以直觀方式即可操作，是除了Apple自身生態系統之外第一個獲得「MFI」或「Made for iPhone」認證的作業系統。該腕表也相容於Android和HarmonyOS的智能手機。硬體內含閃電般快速的Snapdragon Wear 4100處理器，也是首個配備心率監測器的Tambour Horizon。電池備有四種模式可以行選用，也是首款在表冠兩側設有操控按鈕的路易威登智能腕表。