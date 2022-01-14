快訊

F-16V墜海尋獲生理組織 DNA比對結果確認為飛官陳奕

昔上大陸節目被問「愛老婆小孩？」 王力宏第一反應揭露

LV全新智能表蘋果認證iPhone可 「山河令」龔俊搶先戴

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Tambour Horizon Light Up霧面棕，11萬1,000元（價格不含表帶）。
Tambour Horizon Light Up霧面棕，11萬1,000元（價格不含表帶）。

法國精品指標品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出第三代智能腕表Tambour Horizon Light Up，整體設計經過重新構思改造，搭載客製化作業系統，巧妙融合藝術與科技，為高端智能腕表設下全新奢華里程碑。

44毫米的Tambour Horizon Light Up，採用原版Tambour腕表最為人熟悉的輪廓和凸面表殼剖面鑲崁於智能Horizon之中，搭配弧形藍寶石玻璃螢幕，彷彿面邊緣傾瀉而下的無邊泳池，光滑表緣上的Monogram環後方裝設24個微型LED燈，一旦腕表啟用或收到通知時，就會閃爍萬花筒般的彩色動畫

Tambour Horizon Light Up共推出三個版本：亮面精鋼、霧面黑和霧面棕，黑色和棕色型號均採用高端PVD表面處理，黑色款式搭配對比鮮明的鈦金屬表冠和表耳，營造出別緻的時尚外觀。

表盤的顯示圖案，可採隨顯螢幕、搭配心情、外觀或場合的輕鬆客製化。內置表盤配置共提供8選擇，包括向品牌標誌性的早期旅行箱致敬的條紋動畫，以及當紅吉祥物 Vivienne的款式。每種畫面均可配置為內含11種大膽新漸層色調的彩虹，可以自己喜歡的字體和顏色新增自己的姓名首字母。無論如何配置，一旦啟用就會閃耀著專屬的獨特LED動畫。路易威登更表示未來將配合合作、季節、時裝秀，以及聖誕節、農曆新年和情人節重要節日，推出更多表盤選擇。

Tambour Horizon Light Up不僅在外觀上、內部高科技裝置與作業系統都滿足奢華智能腕表的高規格。專屬作業系統以直觀方式即可操作，是除了Apple自身生態系統之外第一個獲得「MFI」或「Made for iPhone」認證的作業系統。該腕表也相容於Android和HarmonyOS的智能手機。硬體內含閃電般快速的Snapdragon Wear 4100處理器，也是首個配備心率監測器的Tambour Horizon。電池備有四種模式可以行選用，也是首款在表冠兩側設有操控按鈕的路易威登智能腕表。

而特地為此誕生的Louis Vuitton Connect應用程式則能透過手機協助設定，備有快拆表帶系統，並附一個充電座和一個通用充電器包。

Tambour Horizon Light Up霧面黑，11萬1,000元（價格不含表帶）。
Tambour Horizon Light Up霧面黑，11萬1,000元（價格不含表帶）。
當紅小生龔俊搶先戴上路易威登Tambour Horizon Light Up系列全新智能表。圖／摘自IG
當紅小生龔俊搶先戴上路易威登Tambour Horizon Light Up系列全新智能表。圖／摘自IG
當紅小生龔俊搶先戴上路易威登Tambour Horizon Light Up系列全新智能表。圖／摘自IG
當紅小生龔俊搶先戴上路易威登Tambour Horizon Light Up系列全新智能表。圖／摘自IG
路易威登推出Tambour Horizon Light Up系列全新智能表。圖／摘自IG
路易威登推出Tambour Horizon Light Up系列全新智能表。圖／摘自IG
Tambour Horizon Light Up亮面精鋼，93,000元（價格不含表帶）。
Tambour Horizon Light Up亮面精鋼，93,000元（價格不含表帶）。
路易威登推出Tambour Horizon Light Up系列全新智能表。
路易威登推出Tambour Horizon Light Up系列全新智能表。
Tambour Horizon Light Up亮面精鋼，93,000元（價格不含表帶）。
Tambour Horizon Light Up亮面精鋼，93,000元（價格不含表帶）。
Tambour Horizon Light Up霧面黑，11萬1,000元（價格不含表帶）。
Tambour Horizon Light Up霧面黑，11萬1,000元（價格不含表帶）。
Tambour Horizon Light Up霧面棕，11萬1,000元（價格不含表帶）。
Tambour Horizon Light Up霧面棕，11萬1,000元（價格不含表帶）。

腕表 動畫 品牌

延伸閱讀

香港商人黃浩：沒有紅色資金 接手台《蘋果》一切如舊

傳綠色訊息被嫌「噁」，用iMessage藍色才上道？iPhone如何洗腦年輕人

蘋果再被挖走晶片設計師 將加入微軟打造Azure伺服器處理器

Apple再創神話，美股3兆美元俱樂部第一家，投資人為何如此青睞？

相關新聞

「小米年貨節」1月17日開跑！手機、清潔家電、大尺寸螢幕都有優惠

迎接金虎年到來，家家戶戶都在準備為家中添購各種產品，小米台灣宣布將於1月17日至1月24日舉辦「小米年貨節」，精選Xia...

《鬼滅之刃》日輪刀刀鍔等破百款動漫新品 動漫節齊開賣

寒假間最熱鬧的ACG活動「台北國際動漫節」即將在2月10日至14日於台北世貿一館舉行，也將有破百款新品同時登場！其中睽違...

LV全新智能表蘋果認證iPhone可 「山河令」龔俊搶先戴

法國精品指標品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出第三代智能腕表Tambour Horizon Lig...

最強育兒神器！棒棒糖嬰兒監視器 寶貝愈睡愈舒服

氣溫驟降，不少新生兒爸媽擔心寶寶睡覺著涼，幫寶寶蓋厚被，小心！這些行為可能讓寶寶處於危險之中。注意以下4點，搭配棒棒糖嬰兒監視器一起使用，讓寶寶睡得舒服，爸媽也安心！

飼主敲碗要自己來一件 毛孩比主人還搶眼的寵物服飾品牌MULTI LAB

隨著人口結構和生活型態改變，毛孩們逐漸變成人類最親密的夥伴，飼主愈來愈願意幫自己的寵物裝扮，連國際快時尚品牌 ZARA 也開始推出寵物相關服飾配件。而在台灣，就有一間設計師品牌，發現了寵物服飾缺乏獨特性的市場切入點，透過當季潮流的解讀，運用少見的時裝工藝打造出獨一無二的毛孩服飾。

香奈兒N°5高級珠寶12億登台展 經典55.55項鍊最終巡迴

一款香水傳世百年始終迷人，只有香奈兒N°5。為歡慶恩尼斯鮑（Ernest Beaux）與嘉柏麗香奈兒（Gabrielle...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。