SABON歡慶25周年！以經典PLV推限量系列 加碼調酒暢飲

經典香氛品牌SABON在今年歡慶品牌成立25周年，推出一系列慶祝活動，1月推出以品牌首支香氛經典PLV（廣藿香-薰衣草-香蘭，Patchouli-Lavender-Vanilla）為主題，推出SABON 25周年經典限量系列，有獨家插畫家設計香氛，還與寒舍艾麗酒店合作，推出「甜醉漾采」SABON香氛調酒活動，共有10款調酒可以任意暢飲。

首間店設立於以色列特拉維夫的SABON，品牌名稱來自閃族語系中的「肥皂」，因此一開始即是販售手工皂，爾後陸續推出多樣化香氛產品，在全球受到熱烈歡迎。

在25周年之際，SABON回歸品牌初心，以經典PLV香氛為出發，當時將分屬三種不同香氛家族的香調成分，匯集創造而成，每個人聞到PLV，都可能有各自的全是，如辛香或是暖甜，至今擄獲許多粉絲的心。

SABON的25周年限量系列，就以PLV香氛出發，邀來年輕插畫家Gabriella Barouch設計限量包裝，以珍奇櫃與大自然為靈感，充滿奇幻的繽紛視覺感，限量包裝產品包括沐浴油、沐浴鹽、身體乳液、護手霜、髮香噴霧、磨砂膏、沐浴球、香氛包、薰香組、橄欖油香氛皂等。也有25週年明星三部曲珍藏組，包括有沐浴油、身體磨砂膏與身體乳液，再贈送25周年品牌鑰匙圈。

而即日起至2月28日，SABON也與寒舍艾麗九點「THE TERRACE」大廳酒吧，聯名創作「甜醉漾采SABON香氛調酒」，以品牌10款香氛為靈感，創作出10款調酒，雙人打卡價1,299元+10%，2小時無限暢飲與酌酒小食買一送一，另再贈送「SABON香氛體驗禮」乙份，包含PLV沐浴油、身體乳液、臉部磨砂膏以及百元折價券乙張，數量有限，贈完為止。