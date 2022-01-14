香奈兒N°5高級珠寶12億登台展 經典55.55項鍊最終巡迴

一款香水傳世百年始終迷人，只有香奈兒N°5。為歡慶恩尼斯鮑（Ernest Beaux）與嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）一起創作出第一款「富女人味的女性香水」誕生一世紀，香奈兒推出N°5頂級珠寶系列。

這個有史以來第一個向香水致敬的頂級珠寶，在歷經疫情延宕後終於來台展出，共有50件、總價超過新台幣12億2500萬N°5頂級珠寶作品來台，其中包括單價最高的ETERNAL N°5可轉換式項鍊。而為品牌見證歷史里程碑的典藏非賣品55.55項鍊也特地來台，是這條項鍊回到巴黎前的最終巡展。

●N°5的5個面向●

因為N°5是如此豐富、獨特且神祕的香水，香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau承襲香奈兒女士大膽創新的精神，結合將香水與珠寶這兩個領域，推出N°5頂級珠寶系列，以123件作品向N°5香水致敬。系列的設計從5個面向去捕捉這款香水的迷人面貌：

帶切角的矩形瓶蓋（The Stopper），除了令人想起香奈兒女士曾寓居的芳登廣場，亦近似於珠寶工藝中所使用的祖母綠形切割（Emerald Cut）。讓人一眼即可辨識出的幾何瓶身（The Bottle）輪廓，亦成了各色寶石鋪陳的圖形主角。線條既感性又鮮明的數字（The Number）5圖騰成為系列標誌印記，彷彿一條輕盈緞帶般，以活潑多變的方式巧妙串聯多款作品。

N°5的主要香氣來自於格拉斯茉莉、五月玫瑰及依蘭依蘭等三種花卉（The Flowers），珠寶中是首次以具象而多彩的姿態盛放成多款套組。而滿溢奔放的香氣，最後則是以抽象式圖騰勾勒香水汁液的軌跡（The Sillage）讓貼服在身肌膚上的珠寶猶如香水般閃爍融合於身體上。

●花裡乾坤：配戴者專屬的小宇宙●

從去年開始陸續亮相的N°5全系列珠寶中，此次登台展出的，也包括最新第三波完成的新作，全方位完整體現N°5香水的魅力。N°5 Black & White Silhouette項鍊，運用黑色縞瑪瑙呈現黑色線條描繪於白紙上的香水輪廓，搭配鋪鑲白鑽線條形成色彩和線條上的視覺對比，黑色縞瑪瑙飾邊的圓形切割鑽石更立體呈現香水的蜜蠟封瓶工藝。

而香奈兒珠寶的「內外皆美」向來是只有配戴者才能領體會的私密美好，這次也可在展出作品中略窺一二。花卉主題中唯一薈萃全部三種花材的Absolu N°5套組項鍊，茉莉、五月玫瑰和依蘭依蘭系列的設計是對1932年鑽石珠寶系列的致敬象徵，茉莉背後金屬底座隱藏著一顆五芒星，依蘭依蘭背後則飾以太陽，而月亮則綴飾於五月玫瑰珠寶背後的金屬框底座，彷彿將香奈兒女士的小宇宙蘊藏其中。