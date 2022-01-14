「小米年貨節」1/17開跑！手機、清潔家電、大尺寸螢幕都有優惠

迎接金虎年到來，家家戶戶都在準備為家中添購各種產品，小米台灣宣布將於1月17日至1月24日舉辦「小米年貨節」，精選Xiaomi 11T 5G、Xiaomi 11 Lite 5G NE及Redmi Note 10 Pro等智慧手機，以及大掃除必備清潔助手、智慧顯示器等影音娛樂產品，搶先於年前祭出有感直降、買贈特惠、領券折扣、預付訂金等一連串超殺折扣，消費滿5,000元還贈價值5,000元優惠禮包。

「小米年貨節」精選多款Xiaomi與Redmi熱門手機祭出優惠，推出後大受粉絲歡迎的Redmi與Marvel漫威英雄《蜘蛛人》合作系列周邊也將進入最後倒數，1月31日前購買Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 10S、Redmi Note 9 Pro與Redmi 10，即可隨機獲得《蜘蛛人》官方授權周邊商品，包含指環支架、金屬徽章或氣囊支架等限量好禮。

1月17日至1月24日「小米年貨節」活動期間，擁有影院級視聽與120W HyperCharge極速快充的Xiaomi 11T Pro 5G直降500元、優惠價17,499元，領券後最低入手價17,199元；於指定通路購買擁有120Hz AdaptiveSync AMOLED螢幕與67W超級快充的Xiaomi 11T 5G，即贈Xiaomi智慧氣炸鍋3.5L，領券後最低入手價13,699元，1月31日前於電信通路購買Xiaomi 11T 5G，登錄贈小米手環6；於指定通路購買Xiaomi 11 Lite 5G NE（8GB＋256GB）領券後優惠價11,699元，再加贈米家恆溫電水壺，1月31日前於電信通路購買Xiaomi 11 Lite 5G NE（8GB＋256GB），登錄贈Redmi Buds 3；購買Redmi Note 10 Pro直降800元、優惠價7,699元，領券後最低入手價7,399元；購買Redmi Note 10S直降1,000元、優惠價5,999元，領券後最低入手價5,699元；購買Redmi Note 10 5G直降300元、優惠價6,699元，領券後最低入手價6,399元；購買Redmi 10（4＋128GB）直降500元、優惠價4,999元，領券後最低入手價4,699元。

於去年底發布後就受到米粉們熱切期盼的Xiaomi無線吸塵器 G11將正式開賣，提供最高185AW的強大吸力，全新升級的電動防纏繞地刷內建三段式鈍刀片，可自動且安全地割斷纏繞在刷頭上的毛髮，讓清掃作業更輕鬆省力，售價8,995元，1月17日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）開賣，1月24日前購買即贈米家無線吸塵器mini。

「小米年貨節」再推米家掃拖機器人直降3,000元、優惠價6,495元，領券後最低入手價5,895元；米家無線吸塵器G10直降800元、優惠價6,695元，領券後最低入手價6,095元；米家無線吸塵器G9直降1,000元、優惠價4,495元，領券後最低入手價4,295元。

過年闔家觀賞賀歲片、熬夜追劇必備的大螢幕也有優惠，包括小米智慧顯示器P1 50型直降2,500元、優惠價13,499元，領券後最低入手價12,199元；小米智慧顯示器P1 55型直降2,000元、優惠價15,999元，領券後最低入手價14,699元；小米智慧顯示器65型直降1,000元、優惠價19,999元，領券後最低入手價17,999元；小米智慧投影機2直降1,000元、優惠價13,995元，領券後最低入手價12,695元；小米34型曲面螢幕直降800元、優惠價12,195元，領券後最低入手價10,895元。