瞬息萬變的天空幻境 FENDI春夏男裝展現鏡面視覺張力

以羅馬的一日雲彩為背景，加上鏡面影像的效果，FENDI釋出2022春夏男裝形象圖，拍攝地點選在羅馬FENDI總部義大利文化宮（Palazzo della Civiltà Italiana）的屋頂，由義大利藝術家Nico Vascellari執掌影片、影像創意指導，賦予男裝更為生動的表情。

在魔幻的氛圍中，模特兒藉由鏡子反射出的影像，在同一幀畫面裡出現兩個身影及多重視點，增強了視覺張力，也藉此呈現本季設計理念「逃離現實」，藉由品牌工藝來顛覆日常配件的既定面貌，配色運用了春天花草怒放以及瞬息萬變的天空，冰藍色、薰衣草紫、開心果綠和牡丹紅，豐富了男裝的想像，與石灰華、白堊、石墨和板岩的礦物色調相映成趣。