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瞬息萬變的天空幻境 FENDI春夏男裝展現鏡面視覺張力

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI的2022春夏男裝形象廣告，在總部義大利文化宮頂樓拍攝，多重視點表現張力。圖／FENDI提供
FENDI的2022春夏男裝形象廣告，在總部義大利文化宮頂樓拍攝，多重視點表現張力。圖／FENDI提供

羅馬的一日雲彩為背景，加上鏡面影像的效果，FENDI釋出2022春夏男裝形象圖，拍攝地點選在羅馬FENDI總部義大利文化宮（Palazzo della Civiltà Italiana）的屋頂，由義大利藝術家Nico Vascellari執掌影片、影像創意指導，賦予男裝更為生動的表情。

在魔幻的氛圍中，模特兒藉由鏡子反射出的影像，在同一幀畫面裡出現兩個身影及多重視點，增強了視覺張力，也藉此呈現本季設計理念「逃離現實」，藉由品牌工藝來顛覆日常配件的既定面貌，配色運用了春天花草怒放以及瞬息萬變的天空，冰藍色、薰衣草紫、開心果綠和牡丹紅，豐富了男裝的想像，與石灰華、白堊、石墨和板岩的礦物色調相映成趣。

本季男裝也埋藏探索世界的冒險之心，FENDI Earth地形印花的抽象輪廓，出現在絲麻材質西服、緹花牛仔布和毛絨鉤針T恤，從典藏檔案中擷取的羅馬地圖，轉變為FENDI Land印花圖樣，品牌標誌的Selleria粗大縫線、霧面尼龍布料出現在Peekaboo、迷你斜背Fendiness背包之上，此外，新款FENDI Sky太陽眼鏡、FENDI x ARENA限定系列泳鏡與泳帽，則是時髦的搶眼單品。

藉由鏡射影像，FENDI春夏男裝在同一幀畫面裡出現兩個身影，豐富視覺張力。圖／FENDI提供
藉由鏡射影像，FENDI春夏男裝在同一幀畫面裡出現兩個身影，豐富視覺張力。圖／FENDI提供
FENDI春夏男裝以羅馬瞬息萬變的天空，為本季男裝賦予全新生命。圖／FENDI提供
FENDI春夏男裝以羅馬瞬息萬變的天空，為本季男裝賦予全新生命。圖／FENDI提供

FENDI 義大利 羅馬

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