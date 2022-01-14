無印良品進駐遠百竹北！首推自助包裝 滿額送新竹炊粉

MUJI無印良品看好台灣持續發展，全台第55間店開設在甫試營運的遠百竹北店，占地310坪，也是新竹最大的無印良品店鋪，呼應當地風格，整體設計使用古材、鋼板與土牆，也特別運用台灣杉木打造「木育廣場」，更有全台首度推出的「自助包裝區」，鼓勵大家重複使用與自備購物袋，即日起至1月27日消費滿1千元，送新竹炊粉一包。

無印良品近期的新店，都會與在地特色結合，在竹北店開設新竹唯一的「良品市場」，販售在地商品、小農栽種的食品等，包括有調和米粉、無選別爆米香、竹東甘藷、南投香菇等，希望讓大家更了解台灣在地的風土美味。

另外看好附近有許多小家庭，特別加強在親子購物的相關環境與服務，有著獨特的木育廣場，也與「木匠的家」關懷協會，將回收木材製作成兒童玩具，讓小朋友可以玩耍，並推出「交換繪本服務」，大家可以將家中不再閱讀的兒童繪本，帶來門市交換，2本可以交換1本。

針對在地客層，也同步推出家具配置、服飾造型與體驗服務顧問等服務，可以免費預約門市顧問，透過訪談來滿足實際需求。