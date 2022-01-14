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無印良品進駐遠百竹北！首推自助包裝 滿額送新竹炊粉

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
無印良品竹北門市有新竹地區，唯一的「良品市場」，販售在地商品、小農栽種的食品等。 圖／MUJI無印良品提供
無印良品竹北門市有新竹地區，唯一的「良品市場」，販售在地商品、小農栽種的食品等。 圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品看好台灣持續發展，全台第55間店開設在甫試營運的遠百竹北店，占地310坪，也是新竹最大的無印良品店鋪，呼應當地風格，整體設計使用古材、鋼板與土牆，也特別運用台灣杉木打造「木育廣場」，更有全台首度推出的「自助包裝區」，鼓勵大家重複使用與自備購物袋，即日起至1月27日消費滿1千元，送新竹炊粉一包。

無印良品近期的新店，都會與在地特色結合，在竹北店開設新竹唯一的「良品市場」，販售在地商品、小農栽種的食品等，包括有調和米粉、無選別爆米香、竹東甘藷、南投香菇等，希望讓大家更了解台灣在地的風土美味。

另外看好附近有許多小家庭，特別加強在親子購物的相關環境與服務，有著獨特的木育廣場，也與「木匠的家」關懷協會，將回收木材製作成兒童玩具，讓小朋友可以玩耍，並推出「交換繪本服務」，大家可以將家中不再閱讀的兒童繪本，帶來門市交換，2本可以交換1本。

針對在地客層，也同步推出家具配置、服飾造型與體驗服務顧問等服務，可以免費預約門市顧問，透過訪談來滿足實際需求。

即日起至1月27日，於竹北門市單筆消費滿1千元送新竹炊粉一包，單筆滿2千元送200元商品券。

MUJI無印良品竹北門市新開幕，1月27日前單筆消費滿1千元送新竹炊粉。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品竹北門市新開幕，1月27日前單筆消費滿1千元送新竹炊粉。圖／MUJI無印良品提供
無印良品竹北門市攜手「木匠的家」關懷協會，將回收木材製成兒童車、積木等木製玩具。 圖／MUJI無印良品提供
無印良品竹北門市攜手「木匠的家」關懷協會，將回收木材製成兒童車、積木等木製玩具。 圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品於竹北門市，以台灣杉木打造木育廣場。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品於竹北門市，以台灣杉木打造木育廣場。圖／MUJI無印良品提供
無印良品竹北門市提供繪本交換服務。 圖／MUJI無印良品提供
無印良品竹北門市提供繪本交換服務。 圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品竹北門市，有全台首創的自助包裝區。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品竹北門市，有全台首創的自助包裝區。圖／MUJI無印良品提供

新竹 無印良品

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