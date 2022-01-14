聽新聞
test
0:00 / 0:00
抱著盆栽入鏡 BURBERRY的2022早秋系列穿的是浪漫
以經典格紋、英式品味為底蘊，增添植物的綠意清新，體現了BURBERRY以戶外大自然為核心精神的特質，2022早秋系列將前述的多項元素融入其中，由首席創意總監Riccardo Tisci設計，並且邀請Lea T成為首個合作夥伴，展現「Friends and Family」主題之友人、家人間的溫暖關係，歌頌獨特個性與家庭精神。
Riccardo Tisci表示，「我想要探索不同體驗，讓我的設計有更鮮明生動的形象，對我來說有著非凡意義的人們，除了帶來無窮啟發，他們的獨有創意也存在我的日常生活中。這季很開心宣布Lea T成為2022早秋的首個合作夥伴，她是我的家人、摯愛，不僅是關懷動物及自然的人，也展現女性氣質的浪漫氣息。」Lea T（Leandra Cerezo）是巴西籍的跨性別超模，也曾走上BURBERRY 2021春夏伸展台，在本季與她合作用以讚頌獨特風格。
BURBERRY早春圍繞著探險家的精神，經典風衣被改造成米色、溫和色調拼接色塊的呈現，羔羊皮外套則是採用深松露棕色，羊毛大衣搭配了植物素描印花圖案T恤、闊腿褲，印花以古地圖、花押字、不列顛島（British Isles）及地球來表現。包款則有斜背的Elizabeth包款、全新手法詮釋的籠形Rhombi手袋，Lola包款運用地圖印花表現嶄新面貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言