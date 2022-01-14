抱著盆栽入鏡 BURBERRY的2022早秋系列穿的是浪漫

以經典格紋、英式品味為底蘊，增添植物的綠意清新，體現了BURBERRY以戶外大自然為核心精神的特質，2022早秋系列將前述的多項元素融入其中，由首席創意總監Riccardo Tisci設計，並且邀請Lea T成為首個合作夥伴，展現「Friends and Family」主題之友人、家人間的溫暖關係，歌頌獨特個性與家庭精神。

Riccardo Tisci表示，「我想要探索不同體驗，讓我的設計有更鮮明生動的形象，對我來說有著非凡意義的人們，除了帶來無窮啟發，他們的獨有創意也存在我的日常生活中。這季很開心宣布Lea T成為2022早秋的首個合作夥伴，她是我的家人、摯愛，不僅是關懷動物及自然的人，也展現女性氣質的浪漫氣息。」Lea T（Leandra Cerezo）是巴西籍的跨性別超模，也曾走上BURBERRY 2021春夏伸展台，在本季與她合作用以讚頌獨特風格。