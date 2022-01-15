膠原蛋白怎麼挑？ 熱門品類、口味一次看！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「膠原蛋白」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前三大膠原蛋白品類以及六大膠原蛋白口味網路聲量排行。

許多人都擔心隨著年紀增長，容易流失膠原蛋白，肌膚失去以往的光澤、彈滑，因此選擇以口服膠原蛋白補充營養，而市售膠原蛋白品類百百種，到底民眾最熱議的品類及口味有哪些呢？

膠原蛋白腥味好重？ 網友推「這款」根本沒腥味

觀察網友熱議的膠原蛋白品類，可發現民眾最熱議的「膠原蛋白飲」，主要因「沒腥味」、「口味多」而備受歡迎，像是有網友就分享「膠原蛋白飲很好喝，每天早上固定喝一罐」、「之前一直覺得膠原蛋白很腥不敢吃，喝了膠原蛋白飲才發現根本不會」，但也有網友留言表示「膠原蛋白飲含糖量很高，還是不要太常喝」，提醒民眾在選購上還需特別注意。

三大膠原蛋白品類排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，許多民眾也會選擇以「少添加物」、「低糖」的「膠原蛋白粉」補充營養，像是日前就有網友分享「長期要吃，真的選（膠原蛋白）粉比較好，沒加太多糖，跟一些有的沒的」，但因粉狀膠原蛋白腥味較重，許多民眾也詢問「膠原蛋白（粉）到底要加什麼才能蓋住腥味？」；除此之外，「膠原蛋白膠囊」也因「方便」、「好攜帶」，因此大受許多忙碌民眾的歡迎，像是有網友就分享「小小一包很好攜帶，不用怕忘記吃」，引發熱議。

「檸檬」酸甜滋味大受歡迎 「莓果」口味單吃就好吃！

接著，我們觀察網友熱論的膠原蛋白口味，發現「檸檬口味」膠原蛋白最受歡迎，其中就有廠商就特別將檸檬維他命C結合膠原蛋白，讓民眾可一次補足兩種營養，就有網友分享「維他命C可以順便幫助膠原蛋白增生，這樣吃感覺事半功倍」，引發熱論，另外也有人分享「檸檬酸酸的味道剛好蓋過膠原蛋白腥味，我覺得是所有口味裡最好喝的」。

六大膠原蛋白口味排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，「蔓越莓」及「草莓」等莓果口味，也大受許多民眾歡迎，其中有網友分享「蔓越莓的膠原蛋白（粉）泡開水就好喝，不用加牛奶、咖啡之類的」，另外也有民眾表示「之前買過草莓口味的（膠原蛋白）軟糖，好吃！」，讓許多人表示「下次也要買買看！」。

膠原蛋白隨著年齡增長流失，許多人都有選購膠原蛋白的需求，但市面上的膠原蛋白品類百百種，民眾在選購前不妨參照上述的排行，挑選出適合自己的膠原蛋白。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》