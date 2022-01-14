《鬼滅之刃》日輪刀刀鍔等破百款動漫新品 動漫節齊開賣

寒假間最熱鬧的ACG活動「台北國際動漫節」即將在2月10日至14日於台北世貿一館舉行，也將有破百款新品同時登場！其中睽違一年的《進擊的巨人》動畫最終季「The Final Season Part 2」第二部正式開播！木棉花也將在台北國際動漫節推出《進擊的巨人》最新商品，推薦印有自由之翼的風雨衣，軍綠的配色加上防潑水的材質，是非常帥氣的服飾選擇。寒冬中來件《鬼滅之刃》義勇形象連帽外套，印有水柱的經典花紋，還能夠正反兩穿，中性的設計男女都喜歡。還有首次推出新品的《東京復仇者》，有動畫中經典的「特攻服」為主要設計的潮流Ｔ，穿上就成為東京復仇者的一員！除此之外，最受粉絲歡迎的品項壓克力立牌，角色們全集中一個都沒少，而動畫中的人氣角色也推出了雙面抱枕，「佐野萬次郎」和「龍宮寺堅」，還有「場地圭介」與「松野千冬」可讓粉絲們做選擇，全部都是在台北動漫節首賣，快來現場一睹為快！

此次更推出多款特色精品級的周邊商品，日方嚴格監製，超高規格製作質感再升級，僅動漫節現場販售！有將經典動漫打造成永恆的純銀飾品，首推薦《鬼滅之刃》 925純銀項鍊搭配角色專屬寶石，日輪刀刀鍔為鬼滅之刃角色象徵，將角色信念戴在身邊吧！還有《JOJO的奇妙冒險 不滅鑽石》，被稱為荒木老師化身的角色，高人氣角色「露伴」華麗的925純銀耳環，精緻的筆尖設計，搭配精緻水鑽，有耳夾款與耳針款兩種選擇，《JOJO》粉絲必收！飾品類還有《夏目友人帳》，將經典角色「貓咪老師」三種可愛的表情化成純銀戒指，帶在身邊天天都有好心情，在新的一年，搭配純銀系列飾品，將喜歡的角色信念化做祝福，送給自己或喜愛的人吧！

還有實用的特色周邊動畫床包組！此次推出兩款熱門動畫作品，都有雙人床包與兩個信封枕套，首推《請問您今天要來點兔子嗎》床包組，人氣角色「智乃」穿著雪白洋裝，連枕套都是「智乃」的可愛臉蛋！還有《關於我轉生變成史萊姆這檔事》床包組，清新的「史萊姆藍」，像躺入軟綿綿的雲朵！可愛至極的雙萌組合，每天起床都有好心情！喜愛的角色出新品千萬要把握！來到動漫節現場千萬別錯過限量的特色精品商品。