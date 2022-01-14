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想喝熱湯不用煮一鍋！兩道獨享好湯簡單三步驟 微波「叮」一下完成

采實文化 / Atsushi著、林香吟譯
明太子花椰菜湯。圖／采實文化 提供
明太子花椰菜湯。圖／采實文化 提供

編按：有菜有肉、簡單三步驟，飽足又無負擔的湯料理，最適合忙碌的橘世代！除了蔬菜、菇類等常見食材，還有吃得飽足的豐富蛋白質，更棒的是送入微波「叮」一下就完成喔，剛剛好一人份，享受無負擔美味就是這麼容易，冷冷的天快來一起學作好湯吧！

【明太子花椰菜湯】

使用能溫補身體的雞絞肉、洋蔥、鴨兒芹，加上含有大量維他命Ｅ的辣椒和富含維他命Ｃ的花椰菜。雞絞肉搭配鹽麴更顯醇和美味，再融合明太子的鹹香，令這道湯品的滋味更具層次感。

●　材料（1人份）

雞絞肉　50g

花椰菜　 ２朵（50g）

洋蔥 1/2 小顆（40g）

金針菇　1/2 袋（40g）

鴨兒芹　 少許

水 200ml

●　A料

雞湯粉（顆粒）

鹽麴 １小匙

料酒 ２小匙

辣椒（切圈） １根

蒜泥、薑泥各１小匙

明太子 50g

●　作法

1． 花椰菜、洋蔥、鴨兒芹切碎，金針菇切除根部後切細碎。

2 ．將鴨兒芹和明太子以外的食材、水、A放入耐熱調理碗，輕輕攪拌混合後包上耐高溫保鮮膜，放入微波爐（500瓦）中加熱6分鐘。加熱後，撒上鴨兒芹。

3 ．裝盤，加入明太子做點綴。

【鮪魚菇菇湯】

鮪魚菇菇湯。圖／采實文化 提供
鮪魚菇菇湯。圖／采實文化 提供

●　材料（1人份）

水煮鮪魚（罐裝• 帶汁水）⋯１罐

小松菜 1/8 把（30g）

牛蒡 1/4 根（40g）

洋菇 ３朵（30g）

乾香菇 ４∼５朵（5g）

水 200ml

●　A料

雞湯粉（顆粒）１½ 小匙

鹽麴 ２小匙

醋 １大匙

白芝麻碎 １大匙

料酒 ２小匙

蒜泥、薑泥 各１小匙

芝麻油 少許

一味唐辛子 少許

●　作法

1.小松菜切碎，牛蒡切小段，洋菇切薄片。

2.將食材、水、A放入耐熱調理碗，輕輕攪拌混合後包上耐高溫保鮮膜，放入微波爐（500 瓦）中加熱５分鐘。

3.裝盤，撒上一味唐辛子。

【以上摘文選自，書名：《有菜有肉，微波五分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》、作者：Atsushi、譯者：林香吟、圖文提供：采實文化出版社】

書名／《有菜有肉，微波五分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》、作者／Atsushi、譯者／林香吟、圖／采實文化 提供
書名／《有菜有肉，微波五分鐘上菜 減醣消脂瘦身湯》、作者／Atsushi、譯者／林香吟、圖／采實文化 提供

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