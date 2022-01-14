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苗栗（火旁）龍大年初九登場 市公所上午造勢宣傳

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市長邱鎮軍上午在苗栗火車站西站廣場主持2022年苗栗（火旁）龍首場造勢宣傳，公布今年活動內容和期程。記者胡蓬生／攝影
苗栗市長邱鎮軍上午在苗栗火車站西站廣場主持2022年苗栗（火旁）龍首場造勢宣傳，公布今年活動內容和期程。記者胡蓬生／攝影

2022年苗栗（火旁）龍預計2月9日大年初九在玉清宮廣場「開光點睛」後熱鬧登場，今年主題為「龍蟠福聚、興盛苗栗」，希望台灣在新的一年能揮別陰霧、否極泰來，苗栗市公所上午在苗栗火車站西站廣場為今年（火旁）龍進行首場造勢宣傳，並公布各大活動期程，廣邀各地民眾屆時到苗栗感受（火旁）龍民俗的魅力。

苗栗市長邱鎮軍、市民代表會主席楊喬安及里長、代表多人上午出席造勢活動，今年（火旁）龍安排的各項活動，其中祥龍巡庄預計2月5、6日分赴南庄、頭份、大湖、公館4鄉鎮市，2月9日上午在玉清宮廣場進行祥龍點睛、客家龍競技、神龍祈福等重頭戲，11日晚間安排民俗踩街、12日晚在河濱公園推出（火旁）龍之夜、17日進行化龍返天儀式。

苗栗（火旁）龍今年特別邀請來自法國、對台灣文化著迷的作家吉雷米參與拍攝（火旁）龍形象廣告，走訪苗栗客庄並感受在地人文、品嘗客家美食；吉雷米到苗栗體驗舞龍文化，他認為（火旁）龍充滿文化底蘊且獨具特色，非常值得大眾關注，他期望藉由自身影響力將（火旁）龍文化的魅力，廣為推介給法國家鄉及國際友人。

市公所指出，苗栗（火旁）龍2月9日年初九將於玉清宮登場，共有10支龍隊參與競技，競爭激烈，11日民俗踩街聚集國內及在地優質團隊，12日（火旁）龍之夜有全新設計的表演，請鄉親拭目以待。此外，苗栗市區街道景觀布置持續進行，火車站的龍神壇也改換新裝，以正紅繽紛、充滿喜氣的全新造形亮相。

市公所並挑選歷年精彩的（火旁）龍一瞬間，製作（火旁）龍明信片供民眾索取，活動詳情可上苗栗（火旁）龍官網bombingdragon.com 或FB粉專、IG苗栗（火旁）龍查詢。

苗栗市公所、代表會上午在苗栗火車站西站廣場辦理2022年苗栗（火旁）龍首場造勢宣傳，公布今年活動內容和期程。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所、代表會上午在苗栗火車站西站廣場辦理2022年苗栗（火旁）龍首場造勢宣傳，公布今年活動內容和期程。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所、代表會上午在苗栗火車站西站辦理2022年苗栗（火旁）龍首場造勢宣傳，市長邱鎮軍、代表會主席楊喬安分別掌龍頭、龍珠示範舞龍表演。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所、代表會上午在苗栗火車站西站辦理2022年苗栗（火旁）龍首場造勢宣傳，市長邱鎮軍、代表會主席楊喬安分別掌龍頭、龍珠示範舞龍表演。記者胡蓬生／攝影
今年苗栗（火旁）龍邀請來自法國、對台灣文化著迷的作家吉雷米（左）參與拍攝（火旁）龍形象廣告。記者胡蓬生／攝影
今年苗栗（火旁）龍邀請來自法國、對台灣文化著迷的作家吉雷米（左）參與拍攝（火旁）龍形象廣告。記者胡蓬生／攝影

火車站 法國 客家美食

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