飼主敲碗要自己來一件 毛孩比主人還搶眼的寵物服飾品牌MULTI LAB

隨著人口結構和生活型態改變，毛孩們逐漸變成人類最親密的夥伴，飼主愈來愈願意幫自己的寵物裝扮，連國際快時尚品牌 ZARA 也開始推出寵物相關服飾配件。而在台灣，就有一間設計師品牌，發現了寵物服飾缺乏獨特性的市場切入點，透過當季潮流的解讀，運用少見的時裝工藝打造出獨一無二的毛孩服飾。

挑戰一成不變的市場 高品質羊毛紗線一展毛衣精緻工藝

MULTI LAB 由一群在針織設計鑽研多年的設計師所創立，藉由過往幫歐州品牌設計的經驗，以獨到的見解來傳達寵物的另一種面貌。

寵物服飾最常因為成本考量選用較為一般的成分紗線。MULTI LAB 堅持使用高比例的 MERINO WOOL 的羊毛紗線來打造服飾，不同於常見的羊毛，MERINO WOOL 是世界知名的高品質羊毛，相較於一般羊毛紗線，MERINO WOOL 的羊毛極為細緻不會刺癢，保暖舒適，讓毛孩穿著時舒適自在。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

低調內斂，不失品味

每一款毛衣設計皆有著豐富且具有層次的編織紋理，有別於寵物服飾中常的平紋組織， 每個款式皆擁有 2-3 種的工藝變化，更結合了成本高昂的手工技藝做為收尾點綴，確保每件皆為獨特與富含層次的迷人單品。MULTI LAB 主理人 Walt 說： 「我們其實就是個服飾品牌，只是穿著的對象變成寵物罷了。既然我們自己都願意穿著選用較好成分的服飾，為何自己寵愛的毛孩不應該也穿好一點，畢竟細節與工藝的堅持也包含了對材質舒適和保暖的實用性。」

「我們的靈感來自於跟寵物一起在秋冬自然中漫步的既視感，透過山景、河流、落葉星空揉合進視覺與組織之中」在 MULTI LAB 最新 2021-22 秋冬系列 HIGHLANDS 中，以毛衣為核心，透過不同的針織紋理變化，將高地的景色編織在服飾之中，同時使用了許多低飽和的大地色調，與單品本身複雜的工藝組織形成對比，追求內斂與質感兼具的獨特美感。