遠百竹北試營運吸3萬人朝聖 網羨：大家都不用上班嗎？

遠東百貨竹北店今天中午12點展開試營運，新竹縣首座百貨商場開幕魅力大，開店前人潮已繞了館外一大圈，展現新竹人的對新百貨的好奇與熱情。今天遠東集團董事長徐旭東揪新竹縣長楊文科等眾人一起開箱遠百竹北，並與遠百總經理徐雪芳及經營團隊一同拉開大門，歡迎消費者蒞臨遠百竹北。徐旭東指出，看好新竹的消費力，遠百竹北店今年有機會損益兩平。中午12點後入店人潮絡繹不絕，遠百估計試營運首日造訪人數約3萬人。

遠百竹北試營運首日是周五並非假日，但卻仍激出眾多民眾排隊入館體驗，讓網友直呼：「大家都不用上班嗎？」、「竹北人都不用上班真好」、「原來周五一堆人不用上班」，也有人說「巨城逛膩了，接下來準備去遠百竹北」，也有人反向思考，遠百竹北開幕正旺「準備去巨城免排隊」。

遠百竹北慶祝開幕，即日起至1月27日推出六重回饋，持HAPPY GO卡於全館單筆消費滿2,000元且累點成功可獲一次抽獎機會，有機會把LUXGEN S3-APA智駕版汽車開回家。另外，館內近350個品牌櫃位，超過半數是大新竹區獨家，餐飲獨家更超過8成，帶給新竹人購物與享用美食的新鮮感，各品牌也紛紛推出開幕優惠招待新竹人。

遠百竹北8樓也特別規劃展演空間，1月14日至1月27日在8樓多元展場舉辦首場大型「客家藝文特展」，由新竹縣政府文化局指導、匯客市藝文設計協辦，與新竹縣市工藝之家合作，邀請眾藝術家聯合展出，作品類型含括陶藝、漆藝、木雕、版畫、石雕等相當多元，讓入館民眾感受在地文化的工藝之美。